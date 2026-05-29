Tại sao đi bộ ngắt quãng giúp “đốt mỡ” nhanh hơn đi bộ thường?

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đi bộ với một tốc độ thư thả hằng ngày, cơ thể sẽ sớm thích nghi và quá trình đốt cháy mỡ thừa có xu hướng chững lại.

Để tăng hiệu quả giảm cân khi đi bộ, nhiều người áp dụng phương pháp đi bộ ngắt quãng. Đây là kỹ thuật xen kẽ các giai đoạn đi nhanh và đi chậm trong cùng một buổi tập, giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng tiêu hao calo và cải thiện hiệu quả đốt mỡ so với đi bộ thông thường.

Đi bộ ngắt quãng là gì?

Đi bộ ngắt quãng không đòi hỏi phải chạy bộ hay thực hiện các động tác phức tạp. Phương pháp này chủ yếu dựa trên việc xen kẽ giữa các giai đoạn đi nhanh - với tốc độ đủ khiến bạn hơi thở dốc - và các giai đoạn đi chậm để cơ thể phục hồi.

Sự thay đổi tốc độ liên tục buộc cơ thể phải điều chỉnh nhịp tim và nhịp thở nhiều hơn, từ đó tăng mức tiêu hao năng lượng. Nhờ vậy, đi bộ ngắt quãng có thể giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn so với đi bộ đều tốc độ thông thường trong cùng khoảng thời gian tập luyện.

Đi bộ ngắt quãng là một phương pháp giảm cân phù hợp với mọi mức độ thể lực.

Tại sao đi bộ ngắt quãng giúp đốt mỡ nhanh hơn?

Đi bộ ngắt quãng mang lại ba lợi ích đột phá cho việc giảm cân:

Tăng cường tiêu thụ oxy sau tập luyện: Sau một buổi đi bộ ngắt quãng, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để phục hồi về trạng thái bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc bạn vẫn tiếp tục đốt cháy calo ngay cả khi đã kết thúc buổi tập và đang nghỉ ngơi trên ghế sofa.

Tác động mạnh mẽ vào mỡ bụng: Các nghiên cứu chỉ ra rằng bài tập ngắt quãng có khả năng giảm mỡ nội tạng hiệu quả hơn các bài tập cường độ ổn định. Việc thay đổi nhịp tim giúp huy động các tế bào mỡ làm nhiên liệu cho quá trình vận động một cách hiệu quả hơn.

Ngăn chặn tình trạng chững cân: Việc thay đổi cường độ khiến cơ thể không thể rơi vào trạng thái thích nghi ổn định, từ đó buộc các nhóm cơ phải hoạt động liên tục và duy trì tốc độ đốt mỡ ở mức cao.

Lộ trình đi bộ ngắt quãng phù hợp cho mọi đối tượng

Bạn có thể thực hiện bài tập này ở bất cứ đâu, từ công viên cho đến máy chạy bộ, chỉ với 20 đến 30 phút mỗi ngày theo cấu trúc sau:

Khởi động (3-5 phút):Đi bộ với tốc độ chậm, thoải mái để làm ấm các khớp xương và chuẩn bị cho cơ bắp.

Giai đoạn ngắt quãng (15-20 phút)

• 1 phút đi bộ nhanh: Sải bước dài, đánh tay mạnh và đi với tốc độ nhanh nhất có thể mà không chuyển sang chạy. Bạn sẽ cảm thấy hơi khó thở nếu cố gắng nói chuyện.

• 1 phút đi bộ chậm: Quay lại tốc độ bình thường để ổn định nhịp tim và chuẩn bị cho vòng tiếp theo.

• Lặp lại chu kỳ này liên tục từ 8 đến 10 lần.

Thả lỏng (3-5 phút): Giảm dần tốc độ về mức đi dạo thư giãn và thực hiện một vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng cho bắp chân và đùi.

Lưu ý để tối ưu hóa hiệu quả giảm cân

Để đi bộ ngắt quãng mang lại kết quả rõ rệt nhất, bạn cần chú trọng vào các yếu tố bổ trợ:

Tư thế đi bộ chuẩn xác: Giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước và tiếp đất bằng gót chân rồi mới đến mũi chân. Việc đánh tay nhịp nhàng không chỉ giúp bạn đi nhanh hơn mà còn huy động được cả nhóm cơ vai và lưng tham gia vào quá trình đốt mỡ.

Tăng độ khó dần dần: Khi cơ thể đã quen với nhịp độ cũ, bạn có thể tăng thời gian đi bộ nhanh hoặc tìm những đoạn đường có độ dốc nhẹ để tăng thêm áp lực lên cơ bắp.

Sự kiên trì: Kết quả giảm mỡ bền vững thường xuất hiện sau khoảng 4 đến 6 tuần duy trì đều đặn 3 đến 5 buổi mỗi tuần.

Kết hợp dinh dưỡng: Hãy nhớ rằng vận động chỉ là một nửa của quá trình. Một chế độ ăn giàu chất xơ, đủ protein và kiểm soát lượng tinh bột sẽ giúp công sức đi bộ của bạn không bị lãng phí.

Theo suckhoedoisong.vn