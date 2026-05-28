Quyết tâm hoàn thành số hoá Sổ sức khoẻ điện tử

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và chương trình chuyển đổi số ngành Y tế, các ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung đẩy mạnh triển khai cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, việc số hóa dữ liệu sức khỏe đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đợt cao điểm triển khai được thực hiện trong 50 ngày, từ ngày 5/5 - 25/6/2026 trên phạm vi toàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra là 100% người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử; 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập hỗ trợ người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trong tiếp đón, khám chữa bệnh.

Việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thiết lập hệ thống dữ liệu sức khỏe số tập trung, thống nhất. Qua đó, giúp người dân chủ động quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng, sử dụng thuốc... Đồng thời, từng bước thay thế sổ khám bệnh giấy, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân và cơ sở y tế.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ cán bộ y tế, công an, tổ công nghệ số cộng đồng đến các tổ chức chính trị - xã hội... tham gia hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp thẻ BHYT và sử dụng các tiện ích trên VNeID.

Cán bộ Trạm y tế xã Hiền Quan hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID.

Tại xã Hiền Quan, công tác triển khai được thực hiện đồng bộ, sát thực tế. Xã hiện có gần 27.500 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 89%. Số người đã cài đặt VNeID mức độ 2 là 25.169 người. Đây là nền tảng thuận lợi để địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Sổ sức khỏe điện tử đến người dân.

Những ngày này, tại Trạm Y tế xã Hiền Quan, bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, cán bộ y tế còn trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử. Nhiều người cao tuổi ban đầu còn bỡ ngỡ với công nghệ nhưng sau khi được hướng dẫn đã dần tiếp cận và thấy rõ lợi ích thiết thực.

Ông Đỗ Văn Vạn ở khu 13 cho biết: “Năm nay tôi 87 tuổi, bị cao huyết áp nhiều năm. Đến khám và lấy thuốc BHYT, tôi được bác sĩ ở trạm hướng dẫn, phân tích về ý nghĩa, mục đích của cài đặt Sổ sức khỏe điện tử, vì thế tôi thấy yên tâm và thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi tiền sử bệnh của mình so với trước”.

Theo Bác sĩ Trần Hữu Nghị - Giám đốc Trạm Y tế xã Hiền Quan, trung bình mỗi ngày trạm tiếp nhận khoảng 50-60 lượt người đến khám bệnh. Từ năm 2022, Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông đặt phòng khám vệ tinh tại trạm nên lượng bệnh nhân khá đông. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ số hóa Sổ sức khỏe điện tử, Trạm Y tế xã và các điểm trạm đã thành lập các tổ hướng dẫn người dân tích hợp và sử dụng ngay trong quá trình khám chữa bệnh.

Không chỉ riêng Hiền Quan, tại nhiều địa phương trong tỉnh, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt như lồng ghép trong giải quyết thủ tục hành chính, sinh hoạt khu dân cư, trường học, doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các nền tảng số. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các tổ công tác cơ sở trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, đăng nhập VNeID, tích hợp thẻ BHYT và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử. Đặc biệt chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ và các nhóm yếu thế.

Cùng với đó, ngành Y tế tăng cường bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu lên hệ thống giám định BHYT để hiển thị thông tin sức khỏe của người dân theo quy định của Bộ Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh cũng từng bước sử dụng dữ liệu số thay thế giấy tờ hành chính trong tiếp đón, khám chữa bệnh, góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử không chỉ mang lại tiện ích cho người dân mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý y tế. Khi dữ liệu được liên thông, cán bộ y tế có thể nhanh chóng tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, tiền sử bệnh lý, thông tin sử dụng thuốc của bệnh nhân, qua đó hỗ trợ chẩn đoán và điều trị chính xác hơn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phân công rõ trách nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”; tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, Công an, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai. Đồng thời, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu sức khỏe của người dân theo đúng quy định pháp luật.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, mục tiêu hoàn thành số hóa Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện trong ngành Y tế thời gian tới.

Hồng Nhung