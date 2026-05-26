Xã Đoan Hùng đưa Nghị quyết về chuyển đổi số vào cuộc sống

Với tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã Đoan Hùng đã và đang thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề số 18-NQ/BCH của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về chuyển đổi số. Đây được xác định là “chìa khóa” để địa phương hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong kỷ nguyên số.

Từ nhận thức đúng đến hành động quyết liệt

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Thọ, Đảng ủy xã Đoan Hùng đã sớm ban hành Nghị quyết số 18-NQ/BCH chuyên đề về thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Điểm nhấn trong phương thức lãnh đạo của Đảng ủy xã là việc áp dụng triệt để nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm.

Lãnh đạo xã chứng kiến lễ bàn giao và ra mắt phần mềm ứng dụng du lịch thông minh Đoan Hùng Tour.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng thông qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và đặc biệt là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, nhận thức của người dân về chuyển đổi số ngày càng được nâng cao, không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành nhu cầu thiết thực trong giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế.

Đồng chí Đinh Quốc Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng cho biết: Xác định chính quyền số là trụ cột dẫn dắt, xã đã tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa quy trình làm việc và đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý, điều hành. Kết quả giám sát chuyên đề tháng 5/2026 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính: 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; 100% lãnh đạo UBND xã thực hiện ký số phê duyệt hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 97,4%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,68%. Qua hệ thống đánh giá tự động, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính đạt 100%, khẳng định rõ nét hiệu quả của mô hình chính quyền “phục vụ, kiến tạo”.

Đoàn viên thanh niên xã Đoan Hùng hướng dẫn người dân quy trình thủ tục hành chính và các ứng dụng số.

Để đạt được kết quả trên, xã Đoan Hùng đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm Trưởng ban, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt. Đặc biệt, địa phương không để chuyển đổi số chỉ dừng lại trong cơ quan hành chính mà chủ động triển khai nhiều mô hình sáng tạo, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Tiêu biểu là mô hình “Chính quyền thân thiện phục vụ tận tâm; tiếp nhận và trả kết quả lưu động tại điểm khu dân cư” được triển khai hiệu quả tại các cụm dân cư như Sông Lô, Tiền Phong, Dân Chủ, Thống Nhất... Qua đó giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại cho người dân; đồng thời hỗ trợ hàng nghìn lượt người tiếp cận quy trình thủ tục hành chính và các ứng dụng số.

Lan tỏa giá trị kinh tế số, xã hội số từ cơ sở

Một trong những điểm sáng của Đoan Hùng là phát huy tối đa vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên đã tích cực hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, phong trào “Bình dân học vụ số” với các mô hình như “Gia đình số”, “Chợ số”, “Mỗi công dân - Một danh tính số” đã tạo nên một làn sóng học tập công nghệ rộng khắp và không khí thi đua sôi nổi.

Dù còn nhiều khó khăn, kinh tế số tại xã đã bước đầu hình thành với các mô hình quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc biệt là các sản phẩm OCOP và sản phẩm của các làng nghề qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Từ các hộ sản xuất kinh doanh tại các làng nghề đến các tiểu thương tại chợ truyền thống, việc ứng dụng mã QR, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đã dần trở nên phổ biến, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số tại địa phương.

Qua hệ thống đánh giá tự động, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đoan Hùng đạt 100%. Đây là minh chứng rõ nét cho một chính quyền “phục vụ, kiến tạo”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Đoan Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh xây dựng các mô hình “Thôn thông minh”, “Gia đình số” gắn với nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, xã Đoan Hùng đang từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng về chuyển đổi số của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Đinh Vũ