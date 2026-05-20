“Xã, phường không giấy tờ” - bước chuyển mới trong cải cách thủ tục hành chính

Những tập hồ sơ dày, các bản phô tô công chứng hay cảnh người dân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện giấy tờ đã trở thành câu chuyện của quá khứ. Tại Phú Thọ, mô hình “Xã, phường không giấy tờ” đang được triển khai, tạo bước chuyển mới trong cải cách thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn. Từ việc tích hợp dữ liệu dân cư, sử dụng ứng dụng VNeID, chữ ký số đến tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, nhiều địa phương trong tỉnh đang từng bước thay đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường số.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Dương theo mô hình “không giấy tờ”.

Tại phường Vĩnh Phúc, mô hình “phường không giấy tờ” được triển khai đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính chỉ cần mang theo điện thoại thông minh có tích hợp tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Các thông tin cá nhân như căn cước công dân, hộ khẩu, bảo hiểm y tế hay giấy phép lái xe đều được cán bộ tra cứu trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Không còn cảnh cầm theo nhiều loại giấy tờ như trước, thời gian giải quyết hồ sơ cũng được rút ngắn. Đối với các thủ tục chứng thực, xác nhận cư trú hay đăng ký hộ tịch, cán bộ phường có thể khai thác dữ liệu điện tử để đối chiếu ngay trên hệ thống.

Bà Nguyễn Thị Mai, phường Vĩnh Phúc chia sẻ: Bây giờ làm thủ tục nhanh hơn nhiều. Tôi chỉ cần đưa điện thoại để quét mã VNeID là cán bộ đã có đầy đủ thông tin, không phải phô tô giấy tờ như trước nữa.

Chị Nguyễn Thị Định, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc khẳng định, việc xây dựng mô hình “phường không giấy tờ” không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình “Xã, phường không giấy tờ” tại Phú Thọ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại. Ảnh: Cán bộ xã Thái Hoà ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Tại xã Thái Hòa, mô hình này cũng đang phát huy hiệu quả. Với đặc thù địa bàn còn nhiều người dân lớn tuổi, cán bộ xã thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp để hỗ trợ cài đặt VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ online. Nhờ đó, nhiều thủ tục trước đây phải đi lại nhiều lần thì nay người dân có thể thực hiện ngay tại nhà. Những giấy tờ như xác nhận cư trú, đăng ký khai sinh, chứng thực bản sao... đang từng bước được xử lý trên môi trường điện tử.

Ông Nguyễn Anh Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa cho biết: “Ban đầu người dân còn bỡ ngỡ, nhất là người cao tuổi. Nhưng sau khi được hướng dẫn, nhiều người đã quen với việc sử dụng điện thoại để làm dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.”

Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính của Phú Thọ thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, gắn với xây dựng mô hình “Xã, phường không giấy tờ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chỉ riêng trong tháng 4/2026, UBND tỉnh đã ban hành trên 150 văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính; công bố 21 quyết định với 196 thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ. Toàn tỉnh hiện có 2.113 thủ tục hành chính đang được áp dụng, trong đó có 434 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã.

Việc ứng dụng công nghệ số được triển khai mạnh mẽ với việc tạo mã QR tra cứu thủ tục, kết nối đồng bộ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia mới.

Từ ngày 1/4 - 4/5/2026, cấp xã đã tiếp nhận 86.393 hồ sơ, trong đó có 69.933 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,95%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,63%. Đặc biệt, chiến dịch 45 ngày xử lý hồ sơ quá hạn đã giải quyết xong 8.567/8.620 hồ sơ tồn đọng, đạt 99,39%, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền số, từng bước hình thành nền hành chính “không giấy tờ”, phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhiều thủ tục đang được rà soát để cắt giảm giấy tờ không cần thiết, hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại, hiệu quả.

Việc triển khai mô hình “Xã, phường không giấy tờ” không chỉ là bước tiến trong cải cách hành chính mà còn góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số ở cơ sở. Khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, người dân sẽ không còn phải mang theo quá nhiều giấy tờ mỗi lần thực hiện thủ tục hành chính.

Thu Thủy