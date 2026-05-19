Chuyển đổi số tạo đà phát triển ở xã Chân Mộng

Sau sáp nhập từ 3 xã cũ là Hùng Long, Chân Mộng và Yên Kiện, xã Chân Mộng đứng trước không ít khó khăn về địa bàn rộng, hạ tầng chưa đồng bộ và yêu cầu đổi mới phương thức quản lý. Bằng quyết tâm chính trị cao, địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Vượt khó để xây dựng nền tảng chính quyền số

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Chân Mông có diện tích tự nhiên gần 90km2, 67 khu dân cư, dân số hơn 38.000 người, 9 dân tộc với địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều khu vực xa trung tâm. Đây là thách thức lớn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là trong giai đoạn đầu sau sáp nhập.

Trong khi đó, xã vẫn còn những khó khăn về hạ tầng công nghệ. Dù hệ thống mạng Internet băng thông rộng và mạng truyền số liệu chuyên dùng được duy trì ổn định, song nhiều thiết bị máy tính đã cũ, cấu hình thấp, chưa đồng bộ, ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả xử lý công việc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chân Mộng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy xã Chân Mộng đã cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phổ cập kỹ năng số đến từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch chuyên đề về chuyển đổi số, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cán bộ phụ trách; đồng thời đưa các chỉ tiêu chuyển đổi số vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Quan điểm xuyên suốt được xác định là lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo. Nhờ đó, đến nay, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia đạt tỷ lệ 100%...

Chuyển đổi số đi vào thực chất, không chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính mà dần lan tỏa sang các lĩnh vực đời sống xã hội thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Địa phương chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ giữa các khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện mục tiêu kép: Vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa đẩy mạnh hiện đại hóa quản trị địa phương.

Trong điều kiện một địa phương mới sáp nhập còn nhiều khó khăn, những kết quả bước đầu trong xây dựng chính quyền số ở Chân Mộng là minh chứng rõ nét cho quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển toàn diện trong giai đoạn tới.

Phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo động lực phát triển mới

Một trong những điểm sáng của Chân Mộng trong thực hiện chuyển đổi số là phát huy hiệu quả vai trò của 67 tổ công nghệ số cộng đồng, với hơn 200 thành viên. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Cùng với đó, xã tập trung đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng kho dữ liệu số dùng chung, hướng tới mục tiêu người dân không phải nộp lại các giấy tờ đã có trên hệ thống.

Ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở xã Chân Mộng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mới đây, Đoàn giám sát số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đình Thi làm Trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 4 chuyên đề theo Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chân Mộng.

Qua giám sát, đoàn đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của xã bước đầu đạt những kết quả tích cực; tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sáp nhập.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch UBND xã, thời gian tới, Chân Mộng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng số, thay thế đồng bộ thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; tăng cường tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng; huy động sự tham gia tích cực của người dân trong quá trình xây dựng chính quyền số.

“Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào công việc, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy phục vụ, hướng tới mục tiêu người dân được hưởng lợi nhiều nhất. Đó cũng là nền tảng để Chân Mộng tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” - đồng chí Nguyễn Anh Hùng nhấn mạnh.

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và sức lan tỏa từ các tổ công nghệ số cộng đồng, chuyển đổi số ở Chân Mộng đang từng bước đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương trong hành trình xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Những bước đi bài bản, quyết liệt, phù hợp với thực tiễn, chuyển đổi số đang từng ngày trở thành động lực mới, giúp xã Chân Mộng vượt qua khó khăn sau sáp nhập, tạo dựng nền tảng cho một địa phương hiện đại, năng động và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Hoàng Hương