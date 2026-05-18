Đưa y tế số về vùng cao

Tân Sơn là xã đặc biệt khó khăn, 100% người dân được cấp thẻ BHYT miễn phí và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến. Để người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận các chính sách an sinh, chăm sóc sức khỏe bản thân, UBND xã Tân Sơn đang tập trung nguồn lực triển khai cao điểm cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Mục tiêu đặt ra trong 50 ngày cao điểm là 100% người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Tân Sơn hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Đưa con đến khám tại Trạm Y tế xã Tân Sơn, anh Hoàng Tân Việt ở khu 2B được nhân viên y tế hướng dẫn cài đặt ứng dụng. Sau vài thao tác trải nghiệm, anh phấn khởi chia sẻ: “Ứng dụng rất tiện lợi. Tôi có thể theo dõi thông tin sức khỏe, đặt lịch khám bệnh, trao đổi với bác sĩ, thanh toán trực tuyến và xem hồ sơ sức khỏe cá nhân ngay trên điện thoại. Tôi sẽ hướng dẫn người thân cùng cài đặt để thuận tiện chăm sóc sức khỏe”.

Theo ông Phùng Quốc Minh - Giám đốc Trạm Y tế xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID xã Tân Sơn, sau sáp nhập, xã hiện có hơn 17.300 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 86%. Dù được Nhà nước quan tâm cấp thẻ BHYT miễn phí, song do điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều nên một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Mỗi tháng, hai điểm Trạm Y tế xã Tân Sơn khám, điều trị cho khoảng 250-300 lượt bệnh nhân. Thêm một người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử cũng đồng nghĩa công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có thêm bước tiến mới. Quan trọng hơn là nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe bản thân cũng dần thay đổi tích cực hơn. Ông Phùng Quốc Minh - Giám đốc Trạm Y tế xã Tân Sơn

Toàn xã hiện có khoảng 12.000 người đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trong đó khoảng 5.000 người đã kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Việc đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử không chỉ giúp người dân chủ động theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe cá nhân mà còn góp phần giảm thủ tục hành chính, từng bước thay thế sổ khám bệnh giấy, rút ngắn thời gian khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế ở địa phương.

Trẻ em vùng cao Tân Sơn ngày càng được quan tâm, chăm sóc sức khỏe.

Đồng chí Nguyễn Tiến Như Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID xã Tân Sơn cho biết: Cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, xã đã thành lập 37 tổ tuyên truyền tại 37 khu dân cư và 6 tổ hỗ trợ trực tiếp với sự tham gia của lực lượng công an, nhân viên y tế, giáo viên hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng.

“Dù kế hoạch đặt ra trong 50 ngày cao điểm, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn địa phương, chúng tôi tin tưởng các mục tiêu sẽ hoàn thành chỉ trong khoảng 7-10 ngày” - ông Khoa khẳng định.

Từ những chiếc điện thoại thông minh nơi vùng cao, hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang dần hiện hữu bằng những thay đổi cụ thể, thiết thực. Khi người dân biết chủ động theo dõi sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn cũng đồng nghĩa với việc những chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào vùng cao.

Hà Phương