Cuộc cách mạng số ở phường Thanh Miếu

Những ngày giữa tháng 5, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Miếu, không còn cảnh người dân tay ôm xấp hồ sơ giấy đứng chờ đến lượt như trước. Thay vào đó là những mã QR đặt ngay ngắn trên bàn hướng dẫn, những thao tác thực hiện thủ tục hành chính qua điện thoại thông minh và sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt người dân khi nhiều giấy tờ được giải quyết chỉ trong vài phút. Từ cải cách hành chính đến thanh toán không dùng tiền mặt, từ “tổ công nghệ số cộng đồng” đến phong trào “Bình dân học vụ số”, cuộc cách mạng số đang từng ngày làm thay đổi diện mạo đô thị và đời sống người dân trên địa bàn.

Cải cách hành chính đi vào thực chất

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Miếu hướng dẫn người cao tuổi các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Văn Diện ở khu Thành Công chia sẻ: Trước đây đi làm giấy tờ chứng thực phải đi lại mấy lần, chờ đợi mất thời gian. Giờ chỉ cần quét mã QR là có đầy đủ hướng dẫn, nhiều thủ tục có thể nộp trực tuyến nên thuận tiện hơn nhiều. Chính sự thay đổi từ những việc nhỏ, sát với nhu cầu hằng ngày của người dân đã tạo nên hiệu quả rõ nét trong tiến trình chuyển đổi số ở địa phương.

Để có được kết quả đó, ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thanh Miếu đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng chương trình hành động phù hợp thực tiễn địa phương, xác định rõ quan điểm: “Thể chế đi trước - dữ liệu làm trung tâm - người dân là chủ thể hưởng lợi”.

Nhờ triển khai đồng bộ hạ tầng số, thiết bị, phần mềm và nguồn nhân lực, công tác cải cách hành chính tại phường đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ ngày 1/7/2025 đến 15/3/2026, toàn phường tiếp nhận 14.793 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có tới 14.644 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 99%. 100% hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được xử lý trên môi trường số, các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực đều được số hóa đồng bộ. Việc áp dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí vận hành và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết công việc.

Không chỉ là thay đổi cách làm việc của chính quyền, chuyển đổi số ở Thanh Miếu còn đang từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng, đưa công nghệ trở thành công cụ phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Lan toả chuyển đổi số

Từ các tuyến phố trung tâm đến chợ dân sinh, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở nên phổ biến. Hiện nay, trên 80% cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường đã sử dụng mã QR trong giao dịch mua bán. Các siêu thị, cơ sở y tế, trường học và nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều từng bước thích ứng với phương thức thanh toán điện tử hiện đại.

Mỗi cán bộ phường là tuyên truyền viên số hướng dẫn cho đồng nghiệp và người dân.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã chủ động chuyển sang môi trường số, mở rộng hoạt động bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Các tiểu thương tại chợ truyền thống được hỗ trợ cài đặt mã QR thanh toán, hướng dẫn tiếp cận phương thức bán hàng đa kênh, từng bước đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương lên không gian số. Không ít hộ kinh doanh cũng đã làm quen với việc kê khai, nộp thuế điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp.

Song song với phát triển kinh tế số, phường Thanh Miếu đặc biệt chú trọng phổ cập kỹ năng số cho người dân thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Từ hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt chi bộ đến mạng xã hội, công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chuyển đổi số. Nhiều mô hình thiết thực như “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên số” đã phát huy hiệu quả rõ nét. Lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhu - Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu cho biết: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi tư duy quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Vì vậy, địa phương luôn xác định người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số, đồng thời chú trọng nâng cao kỹ năng số để mọi người đều có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ các tiện ích công nghệ.

Từ nền tảng đã tạo dựng, phường Thanh Miếu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nơi công nghệ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hương Giang