Chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính

Những tháng đầu năm 2026, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, hoàn thiện quy trình xử lý điện tử, nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đến triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục cho các dự án trọng điểm... đã thể hiện rõ quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Phú Thọ đạt 94,61/100 điểm, được xếp loại “xuất sắc”, trong đó nhiều chỉ số thành phần đạt điểm tuyệt đối.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Thủy.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Không còn cảnh ôm cả xấp hồ sơ giấy, đi lại nhiều lần hay thấp thỏm chờ đợi hàng giờ đồng hồ, giờ đây nhiều thủ tục hành chính (TTHC) đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại thông minh. Người dân chỉ cần quét mã QR để tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Long - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm đang triển khai hiệu quả cơ chế “4 tại chỗ” gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Cách làm này giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng chất lượng phục vụ. Chỉ tính riêng trong quý I/2026, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 306 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác CCHC, tập trung vào kiểm soát thủ tục, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. Cùng với đó, việc công khai, chuẩn hóa và số hóa TTHC tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh đã ban hành 68 quyết định công bố danh mục TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 808 thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực, từ tài chính, tư pháp, xây dựng đến giáo dục, nông nghiệp, môi trường... Việc công khai được thực hiện đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, cổng thông tin điện tử và bộ phận một cửa các cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tra cứu và thực hiện thủ tục.

Chuyển đổi số trong giải quyết TTHC đang tạo ra những thay đổi thực chất. Tính đến ngày 7/4/2026, cấp tỉnh đã tiếp nhận hơn 133 nghìn hồ sơ, trong đó trên 84 nghìn hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt tỷ lệ 85,1%. Ở cấp xã, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến gần như tuyệt đối, với hơn 254 nghìn hồ sơ tiếp nhận qua môi trường mạng. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn tiếp tục duy trì ở mức cao, riêng cấp xã đạt trên 96%.

Mở “luồng xanh” nâng hiệu quả phục vụ

Một trong những giải pháp nổi bật là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành. Trong quý I/2026, UBND tỉnh đã ban hành 8 quyết định ủy quyền giải quyết nhiều thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ở các lĩnh vực tài nguyên nước, thú y, hóa chất, lao động... Qua đó giúp các cơ quan chuyên môn chủ động xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và giảm áp lực cho cấp tỉnh.

Điểm nhấn đáng chú ý trong CCHC thời gian gần đây là việc tỉnh triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm, dự án đầu tư lớn có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Theo cơ chế này, nhiều hồ sơ được ưu tiên giải quyết theo hình thức “luồng xanh 24 giờ” hoặc “luồng xanh 50%”, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý TTHC. Nếu như trước đây doanh nghiệp thường mất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ qua nhiều khâu, nhiều cấp, thì nay cơ chế “luồng xanh” đang mở ra cách tiếp cận mới: Cơ quan quản lý không chỉ giải quyết thủ tục mà còn chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiệu quả bước đầu của mô hình đã tạo thêm niềm tin cho nhiều nhà đầu tư khi lựa chọn Phú Thọ là điểm đến phát triển lâu dài.

Mới đây, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bình Xuyên - Yên Lạc II (giai đoạn 1) do Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc - doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đã được đề xuất xem xét đưa vào thực hiện theo cơ chế “luồng xanh 50%”. Dự án có quy mô khoảng 132ha, tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, triển khai tại 2 xã Xuân Lãng và Nguyệt Đức. Đây được xem là bước tiếp nối quá trình hợp tác hiệu quả giữa tỉnh với Tập đoàn Sumitomo Corporation - nhà đầu tư đã phát triển nhiều KCN lớn tại Việt Nam. Riêng KCN Thăng Long III tại khu vực Bình Xuyên hiện đã thu hút 51 dự án thứ cấp, chủ yếu là doanh nghiệp Nhật Bản, đạt tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 14 nghìn lao động.

Đáng chú ý, dù dự án chưa chính thức nằm trong danh mục “luồng xanh 50%”, song Ban Quản lý các KCN tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thúc đẩy tiến độ thẩm định. Điều này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy điều hành của chính quyền từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp”. Trong buổi làm việc với doanh nghiệp ngày 6/5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giao các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong 15 ngày theo quy định của Luật Đầu tư; đồng thời đưa các thủ tục liên quan như giao đất, xây dựng, cấp phép xây dựng... vào cơ chế “luồng xanh” để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ chế này còn được kỳ vọng tạo lực đẩy cho tiến độ triển khai các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương. Thực tế vẫn còn những khó khăn trong quá trình kết nối, đồng bộ hệ thống thông tin giữa Trung ương và địa phương, song những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy cải cách TTHC ở Phú Thọ đang có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Nguyễn Yến