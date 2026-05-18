Trường Đại học Hùng Vương tọa đàm kỷ niệm Ngày khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam

Chiều 18/5, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) Việt Nam 18/5.

Trường Đại học Hùng Vương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN&ĐMST năm học 2025 - 2026.

Giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động KHCN&ĐMST, hợp tác quốc tế của Trường Đại học Hùng Vương đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhà trường đã triển khai 181 nhiệm vụ KHCN các cấp, số lượng công bố quốc tế tăng mạnh với có 243 bài báo khoa học quốc tế và hơn 900 bài báo khoa học trong nước được công bố. Nhiều đề tài khoa học được nghiên cứu, triển khai ứng dụng hiệu quả trong thực tế, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Nhà trường mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp uy tín tại Đan Mạch, Đức, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Israel, Trung Quốc.

Giai đoạn 2026 - 2030, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy nghiên cứu khoa học theo hướng gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp và xã hội. Trong đó, trường xác định lấy chất lượng, hiệu quả và tính ứng dụng làm thước đo chủ yếu của hoạt động khoa học - công nghệ; thúc đẩy hình thành các sản phẩm nghiên cứu có khả năng chuyển giao, thương mại hóa và tạo giá trị cho cộng đồng.

Đồng thời, phát triển đội ngũ nhà khoa học có trình độ cao, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực nghiên cứu; quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có năng lực dẫn dắt học thuật và tham gia giải quyết các vấn đề lớn của địa phương và xã hội.

Bên cạnh đó, trường tiếp tục đẩy mạnh công bố quốc tế; phát triển các hướng nghiên cứu liên ngành, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, giáo dục thông minh và các lĩnh vực có tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Nâng cao chất lượng các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và tăng cường hợp tác nghiên cứu với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ của nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập...

Nhân dịp này, Trường Đại học Hùng Vương đã khen thưởng 4 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Văn Hải - Đặng Thưởng