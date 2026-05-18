Xã Tân Lạc ra mắt mô hình đổi mới sáng tạo chuyển đổi số

Chiều 18/5, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lạc tổ chức ra mắt mô hình chuyển đổi số “Tiện ích trợ lý số Tân Lạc” trên nền tảng Zalo, nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.
Lãnh đạo Sở KH&CN và lãnh đạo xã Tân Lạc bấm nút khai trương mô hình chuyển đổi số “Tiện ích trợ lý số Tân Lạc”.
“Trợ lý số Tân Lạc” với tính năng hỏi đáp thông minh giúp người dân có thể tra cứu nhanh chóng thành phần hồ sơ, quy trình và mức phí của các thủ tục tư pháp, đất đai... Việc này giúp hạn chế tối đa việc quên sót giấy tờ. Ngoài ra, ứng dụng này giúp người dân có thể bốc số và theo dõi số thứ tự trực tuyến; chủ động đặt lịch làm việc trước cho các giao dịch phức tạp.
Lãnh đạo và cán bộ, công chức xã Tân Lạc trải nghiệm tiện ích trợ lý số trên nền tảng Zalo.
Ứng dụng cũng tích hợp tính năng gửi phản ánh kiến nghị và khảo sát sự hài lòng để Trung tâm Phục vụ hành chính công ngày càng hoàn thiện.
Ngoài thông tin về thủ tục hành chính, các thông tin về lịch nghỉ lễ, tin tức, du lịch, các sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng được cập nhật liên tục.
Để sử dụng, người dân mở ứng dụng Zalo, nhập từ khóa “Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lạc” vào thanh tìm kiếm, hoặc quét mã QR hiện bên góc trái màn hình để trải nghiệm ứng dụng.
Ngay sau khi ra mắt mô hình, nhiều người dân được hỗ trợ sử dụng tiện ích trên điện thoại thông minh khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lạc.
“Trợ lý số Tân Lạc” không chỉ giải quyết bài toán quá tải, giúp tự động hóa và tăng tính minh bạch, đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn mà còn là bước đi thiết thực, nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Phú Thọ, xây dựng chính quyền số cơ sở.
Vân Anh - Đức Long
