Tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Hiện nay, xu thế sử dụng sản phẩm nông nghiệp của người tiêu dùng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển xanh ngày càng cao. Phú Thọ đã xác định khoa học công nghệ là đòn bẩy then chốt để tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái, hiệu quả và bền vững.

Công nhân Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ nông nghiệp H2, xã Đông Thành điều chỉnh chế độ tưới nhỏ giọt thông minh cho diện tích trồng dưa vàng Hoàng Kim.

Năm 2011, khi đầu tư vào sản xuất cây ăn quả tại xã Đông Thành, công ty Cổ phần khoa học và công nghệ nông nghiệp H2 đã quyết định ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, đo khí tượng trên cây bưởi và cây cam V2. Đây là công nghệ có nhiều ưu điểm như tiết kiệm nước, nước tưới được cấp trực tiếp cho cây trồng, không bị thất thoát do bốc hơi và thấm sâu. Tưới nhỏ giọt còn có khả năng giữ được độ ẩm đồng đều trong tầng đất canh tác, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Hệ thống tưới nhỏ giọt gồm có hệ thống cấp nước bằng động lực lấy nước từ bể chứa nước. Sau khi bơm lên được lọc bởi bộ lọc qua hệ thống ống chính, ống nhánh, ống tưới có các vòi nhỏ giọt cung cấp nước cho cây trồng, đảm bảo nguồn nước chủ động và chất lượng nước được kiểm soát, xử lý tại bể.

Ông Từ Quang Hà, đại diện công ty cho biết: Khi ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt lúc bấy giờ công ty đã tham khảo và ứng dụng công nghệ, mua hệ thống đường ống của Isarael và đạt được hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm được chi phí. Trải qua 15 năm hoạt động, đến nay công ty đã đầu tư mở rộng sản xuất sang nhiều loại cây trồng và chăn nuôi, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ trong nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng, vật nuôi. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu rủi ro cho người nông dân. Cùng với đó, các quy trình canh tác tiên tiến như sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn,... từng bước được nhân rộng. Việc ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tưới tiết kiệm nước, cơ giới hóa và tự động hóa trong sản xuất đã giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất lao động và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết chuỗi giá trị, kết nối chặt chẽ giữa nông dân – HTX – doanh nghiệp – nhà khoa học và Nhà nước. Đây được xem là hướng đi quan trọng để đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đồng thời bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Phú Thọ khẳng định được vị thế trên thị trường, từng bước xây dựng hình ảnh nông sản an toàn, thân thiện với môi trường như cam Cao Phong, bưởi Đoan Hùng, chè Thanh Sơn, thanh long ruột đỏ Hợp Lý, su su Tam Đảo... Việc phát triển các sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm OCOP không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn thúc đẩy kinh tế nông thôn, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Song song với đó, tỉnh Phú Thọ còn chú trọng công tác truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tạo được những bước chuyển tích cực, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được vùng chuyên canh lúa hơn 56 nghìn ha, rau 4.200 ha, cây ăn quả 15.600 ha; chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại với đàn lợn hơn 454nghìn con, đàn gà 5,3 triệu con, đàn bò gần 14 nghìn con... Giá trị sản phẩm bình quân đạt gần 163 triệu đồng/ha canh tác và nuôi trồng thủy sản, tăng 20,3 triệu đồng so với năm 2020.

Những mô hình canh tác thông minh đã chứng minh hiệu quả rõ rệt khi vừa nâng cao năng suất, chất lượng, vừa giảm thiểu chi phí và rủi ro cho người nông dân Phú Thọ. Không chỉ vậy, công nghệ còn mở ra nhiều cơ hội mới đưa nông sản Phú Thọ vươn ra những thị trường rộng lớn hơn, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu địa phương. Đây chính là bước đi quan trọng giúp nông nghiệp Phú Thọ phát triển bền vững, thích ứng tốt với xu thế hiện đại hoá hiện nay.

Quân Lâm