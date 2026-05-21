Phát huy vai trò phụ nữ tham gia chuyển đổi số

Thực hiện khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai chủ động, đồng bộ và bước đầu đạt nhiều kết quả rõ nét. Nhờ sự linh hoạt trong chỉ đạo của Hội LHPN các cấp và sự chủ động, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, các hoạt động của Hội đang từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp thời đại công nghệ số.

Hội LHPN xã Thanh Thủy sử dụng công nghệ Al xây dựng các video tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề: “Phụ nữ Đất Tổ quyết tâm thi đua thực hiện thành công cuộc cách mạng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; đồng thời ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong toàn hệ thống Hội. Các nội dung được cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, triển khai tới 100% cơ sở Hội.

Trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội xác định ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tuyên truyền trên nền tảng số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới. Các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo, fanpage và các nền tảng số để tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua tới cán bộ, hội viên, phụ nữ. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng tương tác, mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ phụ nữ thích ứng với môi trường số.

Đặc biệt, nhằm đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, ngắn gọn, dễ nhớ, Hội LHPN tỉnh đã chủ động biên soạn, thiết kế nhiều sản phẩm truyền thông số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền. Nổi bật là việc biên soạn, phát hành cuốn sách lật điện tử hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh; thiết kế bộ infographic tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với hình thức ngắn gọn, trực quan, dễ lan tỏa trên môi trường mạng; biên soạn cẩm nang điện tử tuyên truyền về Lễ hội Tây Thiên và các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương bằng hình thức hiện đại. Cùng với đó, các cấp Hội thường xuyên xây dựng video clip, poster điện tử, tài liệu trực quan phục vụ tuyên truyền chuyên đề, tạo sức hút và nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin cho hội viên, phụ nữ.

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả khâu đột phá về chuyển đổi số, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập và nhân rộng các mô hình: Câu lạc bộ “Phụ nữ số”, “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”, “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản”, “Mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực”, Chi hội phụ nữ số, Tổ phụ nữ số và các tổ nhóm ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội. Qua đó từng bước hình thành môi trường học tập, hỗ trợ, chia sẻ kỹ năng số trong hội viên phụ nữ, góp phần thúc đẩy phong trào chuyển đổi số từ cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 5 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thu hút 937 thành viên tham gia.

Hội LHPN xã Toàn Thắng, ra mắt công trình “Ngôi nhà xanh - Sống xanh, Kết nối số”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Thủy cho biết: “Công nghệ thông tin đã giúp việc cập nhật thông tin của hội viên phụ nữ kịp thời, nhanh chóng. Hội LHPN xã duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật các hoạt động, đăng tải văn bản chỉ đạo, lan tỏa các mô hình, tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua. Qua đó, hội viên phụ nữ nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời”.

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hội viên được các cấp Hội triển khai quyết liệt, bài bản và đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Các đơn vị đồng loạt rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hội viên trên phần mềm quản lý theo nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và được cập nhật thường xuyên.

Việc chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số đã giúp các cấp Hội nắm chắc số lượng, cơ cấu, đặc điểm hội viên theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động. Đồng thời, dữ liệu hội viên từng bước được kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng tổ chức Hội hiện đại, chuyên nghiệp.

Thu Hà