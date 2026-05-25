Khi nông dân bắt nhịp chuyển đổi số

Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp hay đô thị, mà đã lan tỏa sâu rộng tới từng vùng quê, từng cánh đồng. Nhiều nông dân hôm nay không chỉ biết trồng trọt, chăn nuôi theo phương pháp truyền thống mà đã chủ động học hỏi, tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, sử dụng điện thoại thông minh để bán hàng, quản lý sản xuất và quảng bá sản phẩm. Chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới, giúp người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Các phiên Livestream bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân trong tỉnh.

Những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận công nghệ số, sử dụng internet, nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia các sàn thương mại điện tử. Nhiều địa phương đã hình thành các tổ công nghệ số cộng đồng với lực lượng nòng cốt là cán bộ hội, đoàn viên thanh niên và hội viên trẻ có kỹ năng công nghệ để hỗ trợ người dân.

Tại xã Vĩnh Tường, việc ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Hội Nông dân xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm và bán hàng trực tuyến. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất, từng bước thay đổi phương thức canh tác truyền thống. Tiêu biểu là mô hình sản xuất nông sản xanh - sạch của gia đình chị Văn Thị Yến ở khu 10 Tứ Trưng. Với tư duy dám nghĩ, dám làm, chị Yến mạnh dạn vay vốn mở rộng nông trại trồng nho sữa, dưa lưới, ổi và nhiều loại rau quả có giá trị kinh tế cao. Không chỉ đầu tư giống cây chất lượng, gia đình còn ứng dụng máy bay phun thuốc, hệ thống cảm biến môi trường, giám sát độ ẩm đất để chăm sóc cây trồng khoa học hơn. Nhờ đó, đã mang lại doanh thu từ 450 - 500 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Hội Nông dân xã Phù Ninh cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số ở cơ sở. Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là động lực phát triển nông nghiệp, Hội đã thành lập mô hình chuyển đổi số tiêu biểu cùng 6 tổ công nghệ số tại các chi hội, hạt nhân là các Chi hội trưởng và các hội viên trẻ có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ số để hướng đến nhân rộng mô hình trong toàn xã. Hỗ trợ hội viên tiếp cận các dịch vụ số trong sản xuất như truy xuất nguồn gốc, sổ tay ghi chép điện tử. Phối hợp với khu dân cư cập nhật dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ nông nghiệp phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nông dân số, sử dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử và các nền tảng số phục vụ sản xuất... Đến nay, hơn 60% hội viên tại địa phương đã có tài khoản dịch vụ công mức độ 2; nhiều chi hội sử dụng nhóm Zalo để điều hành, trao đổi công việc; việc quản lý hội viên, công khai các nguồn quỹ, thông tin sản xuất nông nghiệp từng bước được số hóa. Mô hình “Ban Chấp hành Hội Nông dân không giấy tờ” bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giúp các hoạt động của hội nhanh gọn, minh bạch, hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, chuyển đổi số còn giúp nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua các sàn thương mại điện tử như Postmart, Shopee, Lazada hay sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của nông dân Phú Thọ đã tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước. Hiện toàn tỉnh có hàng trăm gian hàng với hàng nghìn sản phẩm được đưa lên môi trường số, tạo thêm kênh quảng bá và tiêu thụ hiệu quả cho nông dân, hợp tác xã.

Chuyển đổi số đang làm thay đổi diện mạo nông thôn và tư duy sản xuất của người nông dân. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc kinh nghiệm, nhiều hộ đã chuyển sang sản xuất theo quy trình, có dữ liệu, có truy xuất nguồn gốc và kết nối trực tiếp với thị trường. Người nông dân hôm nay không chỉ là người sản xuất mà còn từng bước trở thành “nông dân số”, biết ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế, tự tin bước vào kỷ nguyên số với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Phương Thanh