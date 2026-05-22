Động lực mới cho chuyển đổi số ở Tân Hoà

Từ những thao tác hành chính vốn quen với giấy tờ, sổ sách, nay nhiều người dân phường Tân Hoà đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại thông minh. Hồ sơ được nộp trực tuyến, thanh toán bằng mã QR, văn bản điều hành xử lý trên môi trường điện tử... Những thay đổi ấy cho thấy Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước đi vào thực tiễn ở cơ sở. Với quyết tâm đổi mới trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân, phường Tân Hoà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đoàn phường Tân Hoà triển khai công trình số hóa di tích Đền Ba Cô Tiên - Đồng Thắng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa địa phương bằng nền tảng số.

Xây dựng chính quyền số

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, phường Tân Hoà xác định xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn. Từ năm 2025 đến nay, UBND phường đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm đưa công nghệ số vào công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Điểm dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi trong hoạt động của bộ máy hành chính. Nếu trước đây nhiều quy trình xử lý văn bản còn phụ thuộc giấy tờ thủ công thì nay 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của phường đã được xử lý trên hệ thống điện tử VNPT iOffice; toàn bộ cán bộ, công chức được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên trong công việc. Hồ sơ công việc phát sinh đều được tạo lập, lưu trữ trên môi trường số.

Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường được đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, máy scan, Kios tra cứu, chữ ký số và đường truyền internet tốc độ cao nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Việc nộp hồ sơ trực tuyến từng bước trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 98%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Không chỉ dừng ở hạ tầng kỹ thuật, phường Tân Hoà còn chú trọng xây dựng “con người số”. Các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được duy trì tại khu dân cư để hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày. Phường cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong thực thi công vụ.

Theo đồng chí Bùi Phương Thảo - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hoà, địa phương xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân thuận tiện hơn, minh bạch hơn và giảm thời gian giải quyết công việc.

Từ những chuyển biến bước đầu trong xây dựng chính quyền số, phường Tân Hoà đang từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, công khai và gần dân hơn; tạo tiền đề để chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Việc ứng dụng công nghệ số đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Hoà.

Đưa công nghệ số đến gần người dân

Việc thực hiện Nghị quyết 57 ở phường Tân Hoà còn đang từng bước lan tỏa vào đời sống người dân và hoạt động kinh tế địa phương. Từ những việc nhỏ như thanh toán học phí bằng chuyển khoản, quét mã QR khi mua hàng đến đăng ký dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số đang dần trở thành thói quen mới của nhiều người dân trên địa bàn.

Để đưa công nghệ số đến gần người dân hơn, UBND phường đã chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp cùng lực lượng công an, đoàn thể địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng như các nền tảng số phục vụ đời sống. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên qua hệ thống truyền thanh, Facebook, Zalo OA và các cuộc họp khu dân cư.

Cũng theo đồng chí Bùi Phương Thảo, một trong những chuyển biến rõ nét là việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Hiện 8/8 trường học trên địa bàn đã triển khai thu học phí qua tài khoản ngân hàng; các khoản thanh toán tại Trạm Y tế phường được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ, quán ăn, cửa hàng tạp hóa đã sử dụng mã QR-code và ví điện tử trong giao dịch hằng ngày.

Cùng với đó, các hộ kinh doanh, hợp tác xã và cơ sở dịch vụ cũng bắt đầu tiếp cận kinh tế số thông qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Một số mô hình lưu trú, du lịch cộng đồng trên địa bàn đã ứng dụng nền tảng đặt phòng trực tuyến, bản đồ số du lịch để quảng bá hình ảnh, thu hút khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ giúp các cơ sở kinh doanh mở rộng khả năng tiếp cận thị trường với chi phí thấp hơn so với phương thức truyền thống.

Từ những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, có thể thấy chuyển đổi số ở phường Tân Hoà đang từng bước hiện diện trong hoạt động của chính quyền và đời sống người dân. Dù phía trước vẫn còn những khó khăn về hạ tầng, kỹ năng số và thói quen sử dụng công nghệ, song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của Nhân dân, Tân Hoà đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, xã hội số và kinh tế số ngay từ cơ sở.

Những chuyển động ấy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân mà còn mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Minh Vũ