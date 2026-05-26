Nâng cao hiệu quả điều hành số trong công tác Đảng

Thời gian qua, ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai đồng bộ đã tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã giúp ứng dụng nhanh chóng đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Bằng Luân rà soát, cập nhật thông tin trên hệ thống quản lý “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Quyết liệt triển khai

Thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 168-KH/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW, ngày 29/8/2025 nhằm triển khai ứng dụng trên toàn tỉnh, đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị liên quan

để bảo đảm việc tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách hạ tầng kỹ thuật, hướng dẫn, hỗ trợ vận hành; Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn nghiệp vụ về tổ chức đảng, đảng viên; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng ứng dụng đến các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Ngay sau khi tiếp nhận hệ thống và dữ liệu từ Trung ương, tỉnh đã tổ chức tập huấn trực tiếp và trực tuyến; xây dựng tài liệu, video hướng dẫn, duy trì các nhóm hỗ trợ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Sau tập huấn, các địa phương, đơn vị được yêu cầu khẩn trương đưa ứng dụng vào sử dụng bảo đảm tiến độ, chất lượng

Mặc dù quy mô, khối lượng công việc triển khai lớn, đặt ra yêu cầu cao về công tác tổ chức thực hiện, song các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, cập nhật thông tin căn cước công dân và hồ sơ nhân sự, qua đó tạo nền tảng quan trọng để ứng dụng vận hành ổn định, đồng bộ và hiệu quả. Đến nay, 100% tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã được chuẩn hóa dữ liệu; thực hiện kết xuất danh sách đảng viên của 9.724 chi bộ trực thuộc và cập nhật thông tin chung của 264.085 đảng viên. Tỉnh thực hiện phân quyền đến 150/152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tính đến giữa tháng 5, toàn tỉnh đã phân quyền cho 36.070 tài khoản, gồm 11.018 tài khoản bí thư, 9.587 tài khoản phó bí thư và 13.364 tài khoản trợ lý. Hiện có 150/152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Riêng Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ Công an tỉnh chưa triển khai do đang chờ hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

Là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đảng viên cao tuổi chiếm khá cao nên cấp ủy xã Bằng Luân đã phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hỗ trợ cập nhật dữ liệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng. Đồng chí Hoàng Đình Hà - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã cho biết: “Khó khăn lớn nhất ban đầu là nhiều đảng viên lớn tuổi chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh. Vì vậy, chúng tôi “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng bước và phân công đảng viên trẻ hỗ trợ thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ”. Đến nay, Đảng bộ xã có 744/754 đảng viên sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; đa số đảng viên đã tiếp cận và sử dụng thành thạo, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Không chỉ ở Bằng Luân, tại nhiều địa phương khác, các tổ công tác kỹ thuật của xã, phường thường xuyên hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở; đồng thời duy trì các nhóm hỗ trợ qua Zalo để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng.

Nâng cao hiệu quả điều hành số

Thực tiễn triển khai cho thấy, “Sổ tay đảng viên điện tử” đã góp phần thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành và sinh hoạt Đảng theo hướng hiện đại, minh bạch, kịp thời. Các văn bản, tài liệu, nghị quyết được chuyển tải nhanh đến từng đảng viên. Việc học tập, thảo luận và đóng góp ý kiến được thực hiện thuận tiện trên nền tảng số. Các cấp ủy, tổ chức đảng từng bước khai thác hiệu quả các tính năng của ứng dụng như: Quản lý tổ chức đảng, đảng viên; đăng tải văn bản, tài liệu; hỗ trợ sinh hoạt chi bộ; triển khai học tập nghị quyết; lấy ý kiến góp ý của đảng viên. Nhiều cấp ủy đã chủ động đăng tải tài liệu sinh hoạt chi bộ, tài liệu học tập nghị quyết để đảng viên nghiên cứu trước, qua đó góp phần đổi mới phương thức truyền tải thông tin, giảm sử dụng văn bản giấy.

Tính đến ngày 15/5, có 240.467/258.363 đảng viên đăng nhập, sử dụng ứng dụng, đạt tỷ lệ 93,07%. Kết quả sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5/2026 có 10.370/11.128 chi bộ tổ chức sinh hoạt, đạt tỷ lệ 93,19%. Thông qua ứng dụng, việc tương tác giữa cấp ủy với đảng viên được thực hiện thuận lợi hơn; các thông báo, tài liệu, nội dung học tập nghị quyết được truyền tải nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả quản lý đảng viên.

Tại Đảng bộ xã Yên Kỳ, ứng dụng được khai thác hiệu quả trong đổi mới sinh hoạt chi bộ. Các tài liệu được gửi trước qua ứng dụng giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng thảo luận tại cuộc họp chi bộ. Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Việc sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” giúp giảm đáng kể thời gian hành chính, tăng tính chủ động cho đảng viên trong tiếp cận thông tin. Quan trọng hơn là góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa công tác Đảng, hướng tới xây dựng “chi bộ số”, “đảng viên số”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

Anh Thơ