Tiên phong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng xét xử

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hướng tới xây dựng “Tòa án điện tử” gắn với cải cách tư pháp, thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 7 - Phú Thọ đã xác định chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, đồng bộ và quyết liệt, đơn vị từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

TAND khu vực 7 - Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xét xử thông qua phiên tòa hình sự trực tuyến.

Đồng chí Tạ Đình Quang - Chánh án TAND khu vực 7 - Phú Thọ nhấn mạnh: “CĐS trong Tòa án không chỉ là ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn mà trở thành động lực đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành, gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị trung tâm là nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm công khai, minh bạch và phục vụ tốt hơn quyền tiếp cận công lý của Nhân dân. Theo đó, đơn vị đã tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; gắn kết quả thực hiện CĐS với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân”.

Xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi của CĐS, TAND khu vực 7 - Phú Thọ đã tập trung đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành số hóa 5.711 hồ sơ hôn nhân và gia đình, tạo lập kho dữ liệu điện tử phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu và giải quyết án. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm diện tích lưu trữ, giảm chi phí hành chính mà còn góp phần thay đổi căn bản phương thức làm việc truyền thống sang môi trường số, bảo đảm tính liên thông, minh bạch và thuận tiện hơn trong khai thác dữ liệu.

Bên cạnh đó, 100% cán bộ, công chức của đơn vị đã được cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống quản lý cán bộ; 100% văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường điện tử có sử dụng chữ ký số. Đây là bước chuyển quan trọng, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả điều hành và từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, không giấy tờ.

Một điểm nhấn nổi bật trong công tác CĐS của đơn vị là việc triển khai hiệu quả phần mềm trợ lý ảo dành cho Thẩm phán. Hiện nay, 100% Thẩm phán và Thư ký đều thực hiện tương tác thường xuyên trên hệ thống này. Phần mềm hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, án lệ, hướng dẫn nghiệp vụ nhanh chóng, góp phần giảm áp lực công việc và nâng cao chất lượng chuyên môn.

TAND khu vực 7 - Phú Thọ cũng tích cực triển khai xét xử trực tuyến theo lộ trình của ngành. Từ tháng 10/2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức thành công 4 phiên tòa hình sự trực tuyến, bảo đảm đúng quy định pháp luật, an toàn, hiệu quả. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến không chỉ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia tố tụng, nhất là trong các vụ việc có bị cáo đang bị tạm giam hoặc đương sự ở xa. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm xây dựng mô hình “Tòa án điện tử”, từng bước hiện đại hóa hoạt động xét xử.

Cùng với đó, công tác công khai, minh bạch trên môi trường số được đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đến nay, đơn vị đã công bố 300/300 bản án, quyết định thuộc diện phải công bố trên Cổng thông tin điện tử của TAND tối cao, đạt tỷ lệ 100%.

Để CĐS đi vào chiều sâu, đơn vị đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức được chú trọng thường xuyên. Việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng khai thác dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin đã giúp đội ngũ cán bộ thích ứng nhanh với yêu cầu mới, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình CĐS lâu dài.

Bên cạnh đó, TAND khu vực 7 - Phú Thọ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng xét xử thông qua đổi mới hoạt động chuyên môn. Đơn vị đã tổ chức 13 phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa, chất lượng tranh tụng và năng lực chuyên môn của đội ngũ Thẩm phán.

Hiệu quả của chuyển đổi số gắn với đổi mới hoạt động chuyên môn được thể hiện rõ qua kết quả. Từ ngày 1/10/2025 - 31/3/2026, đơn vị đã thụ lý 466 vụ, việc các loại, giải quyết xong 292 vụ, việc, đạt 62,6%; còn 174 vụ, việc đang tiếp tục giải quyết theo quy định. Trong đó, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 82%, án hôn nhân và gia đình đạt 75%, án kinh doanh thương mại đạt 60%.

Công tác hòa giải tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ hòa giải thành đạt 74,8%, riêng hòa giải theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt 98,4%.

Những kết quả trên cho thấy, CĐS không chỉ làm thay đổi phương thức quản lý, điều hành mà còn tác động trực tiếp, tích cực đến hiệu quả hoạt động chuyên môn của đơn vị; góp phần rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc, nâng cao chất lượng bản án, quyết định và đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Cán bộ TAND khu vực 7 - Phú Thọ không ngừng nâng cao năng lực công nghệ, thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, TAND khu vực 7 - Phú Thọ tiếp tục xác định CĐS là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài; tập trung đẩy mạnh số hóa toàn diện hồ sơ vụ án, mở rộng xét xử trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ nghiệp vụ.

Với sự vào cuộc quyết liệt, TAND khu vực 7- Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong CĐS của ngành Tòa án địa phương, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Anh Thơ