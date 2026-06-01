Cùng sĩ tử vượt “vũ môn”

Sáng nay 1/6, trên 57.000 sĩ tử tỉnh Phú Thọ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng trong quá trình học tập của học sinh. Dù áp lực, nhưng sự đồng hành của gia đình cùng sự tiếp sức của xã hội là điểm tựa để các sĩ tử vượt “vũ môn” thành công.

Những ngả đường dẫn về các điểm thi nhộn nhịp từ sáng sớm nay 1/6.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết xe để đảm bảo các thí sinh đến điểm thi đúng giờ, an toàn.

Các thí sinh và phụ huynh tập trung trước cổng Trường THPT Chuyên Hùng Vương - một trong những hội đồng coi thi có quy mô lớn của tỉnh.

Những lời dặn dò ân cần của phụ huynh tiếp thêm động lực và sự tự tin cho các sĩ tử trước giờ thi.

Các thí sinh chăm chú xem lại số báo danh và phòng thi để tránh sai sót.

Tại khu vực chờ, có những nụ cười tươi rói, những lời chúc của bạn bè.

Một nhóm thí sinh tranh thủ kiểm tra lại các giấy tờ cần thiết và ôn lại bài trước khi vào phòng thi.

Lực lượng thanh niên tình nguyện đồng hành, tiếp sức mùa thi bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc quy trình đối chiếu thẻ dự thi, rà soát thông tin cá nhân của thí sinh trước khi cho phép vào phòng thi.

Các phụ huynh theo dõi, chờ đợi phía ngoài khu vực thi.

Nhóm phóng viên Thời sự