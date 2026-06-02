Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 2/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, việc triển khai thực hiện Công điện số 38 được các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026, cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý hành chính 1.616 vụ việc với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 17,8 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị phát hiện, xử lý trên 115,5 tỷ đồng; 1.606 tổ chức, cá nhân bị xử lý. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với 1.073 trang web vi phạm.

Đáng chú ý, các bộ, ngành và địa phương đều hoàn thành vượt yêu cầu tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý so với cùng kỳ tháng 5/2025. Tính chung trên phạm vi cả nước, số vụ việc bị xử lý hành chính cao gấp gần 4 lần mức trung bình của một tháng trong năm 2025.

Trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu chiếm hơn 98%, trong đó phần lớn liên quan đến các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Điều này cho thấy tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Công điện số 38.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Lê Minh