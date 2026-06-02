Xây dựng chuỗi cung ứng thích nghi và tin cậy trong bối cảnh biến động toàn cầu

Ngày 2/6, Việt Nam SuperPort phối hợp với Hiệp hội Bảo vệ tài sản vận chuyển châu Á (TAPA) tổ chức hội nghị với chủ đề “Xây dựng chuỗi cung ứng thích nghi và tin cậy trong bối cảnh biến động toàn cầu”. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cho rằng, chuỗi cung ứng đang bị tác động bởi những biến động toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc định hướng xây dựng chuỗi cung ứng an toàn là yêu cầu cấp thiết.

Tại Phú Thọ, Việt Nam SuperPort là dự án Logictics trọng điểm của tỉnh đã có những chứng chỉ an ninh cần thiết sẵn sàng cho vận hành hành lang mạng lưới Logicstics thông minh, an toàn. Các ý kiến đề nghị tỉnh và doanh nghiệp cần bảo đảm xây dựng hệ sinh thái Logictics thích ứng trên nền tảng kết nối đa phương thức, hiện đại, thông minh, bền vững.

Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của mỗi địa phương và Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, Việt Nam SuperPort là một trong những dự án chiến lược của tỉnh trong lĩnh vực logistics, có vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực kết nối vận tải đa phương thức, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại.

Đồng chí đánh giá cao sự đồng hành của Hiệp hội Bảo vệ tài sản vận chuyển châu Á (TAPA) trong việc hỗ trợ Việt Nam SuperPort tiếp cận các tiêu chuẩn tiên tiến về bảo vệ hàng hóa và quản trị rủi ro an ninh chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Phú Thọ cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư để các dự án triển khai đúng tiến độ, hiệu quả; đồng thời, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện và an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển của ngành Logictics Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo vệ tài sản vận chuyển châu Á (TAPA) trao Giấy chứng nhận TAPA FSR hạng A cho Việt Nam SuperPort.

Tại hội nghị, Hiệp hội Bảo vệ tài sản vận chuyển châu Á (TAPA) đã trao Giấy chứng nhận TAPA FSR hạng A - cấp độ cao nhất trong hệ thống tiêu chuẩn an ninh cơ sở cho Việt Nam SuperPort. Chứng nhận khẳng định cơ sở hạ tầng và quy trình vận hành của Việt Nam SuperPort đáp ứng các yêu cầu quốc tế nghiêm ngặt về an ninh kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

Đây là cơ sở để Việt Nam SuperPort từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức hiện đại, an toàn và bền vững của khu vực ASEAN.

Văn Hải - Đặng Thưởng