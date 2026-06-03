"Lá chắn thép" của Đảng, điểm tựa của Nhân dân

Kỳ 1: Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu

Trong bối cảnh đất nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tìm mọi cách xuyên tạc, kích động nhằm tách rời Quân đội nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Thực tiễn sinh động trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh, tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát... của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ chính là minh chứng thuyết phục khẳng định: Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, mãi là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Đất Tổ.

Nhận diện những thủ đoạn xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ quân - dân

Trong tiến trình phát triển mới của đất nước, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chung sức đưa dân tộc bước vào giai đoạn phát triển mới, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”. Một trong những mũi nhọn chống phá nguy hiểm mà chúng tập trung thực hiện là thúc đẩy quan điểm “phi chính trị hóa” Quân đội.

Chúng đưa ra nhiều luận điệu ngụy biện như: Quân đội chỉ nên làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; không nên tham gia lao động, sản xuất hoặc phát triển kinh tế; việc quân đội thực hiện chức năng lao động sản xuất là “lợi ít, hại nhiều”; quân đội chỉ cần là đội quân chiến đấu mà không cần thực hiện chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất...

Chúng còn rêu rao rằng: “Quân đội cần trung lập”, “Quân đội là của quốc gia chứ không thuộc sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái nào”, hoặc “Quân đội không nên tham gia các hoạt động dân sự, kinh tế - xã hội”...

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi phương thức, thủ đoạn để xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh LLVT .

Tại Phú Thọ, mỗi khi xảy ra thiên tai, sự cố hoặc những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội, các luận điệu xuyên tạc lại xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, sau sự cố sập cầu Phong Châu, nhiều đối tượng đã lợi dụng để tung tin thất thiệt, bóp méo bản chất sự việc, quy kết trách nhiệm một chiều, kích động dư luận xã hội, xuyên tạc lu loa: “Cầu Phong Châu sập là do chính quyền tắc trách”; “Quan chức đốn rừng, khai thác thủy điện lấy hàng nghìn tỷ đồng bỏ túi riêng, hậu quả lũ lụt thì dân gánh bằng mạng sống của mình”.

Hay gần đây, khi lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa bị ngập úng tại nhiều địa phương như: Xã Dân Chủ, Văn Lang, Xuân Viên... lại xuất hiện những ý kiến xuyên tạc, cho rằng đây chỉ là hoạt động “làm màu”, “hình thức”.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tổ chức bộ máy quân sự địa phương được điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Tuy nhiên, mỗi khi địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ hoặc điều chỉnh cơ chế vận hành, các luận điệu xuyên tạc lại xuất hiện nhằm phủ nhận vai trò của lực lượng quân sự địa phương.

Bản chất của những luận điệu này không gì khác ngoài âm mưu làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội; từng bước tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, từ đó tác động vào nền tảng chính trị, tư tưởng của chế độ.

LLVT tỉnh hỗ trợ Nhân dân xã Dân Chủ thu hoạch lúa chạy ngập.

Song thực tiễn lịch sử và thực tiễn cuộc sống đã chứng minh điều ngược lại: Sức mạnh của Quân đội không chỉ đến từ vũ khí, trang bị mà trước hết bắt nguồn từ bản chất cách mạng, từ mối quan hệ máu thịt với Nhân dân.

Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không phải khẩu hiệu mang tính biểu tượng, mà được hun đúc từ sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Nơi gian khó sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Không cần tìm kiếm ở đâu xa, câu trả lời thuyết phục nhất đối với những luận điệu xuyên tạc chính là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Phú Thọ là vùng đất cội nguồn dân tộc, nơi hội tụ của ba con sông lớn, đồng thời cũng là địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão lũ. Đối với người lính Đất Tổ, thiên tai chính là “kẻ thù” trong thời bình và cứu dân chính là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Khi bão lũ xảy ra, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh, người dân không nhìn thấy những “anh hùng bàn phím” trên mạng xã hội. Điều họ nhìn thấy đầu tiên và cũng là cuối cùng luôn là màu áo xanh của người lính, là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ nơi tuyến đầu cứu hộ, cứu nạn.

Năm 2024, trước tác động nặng nề của bão số 3 (Yagi), từ ngày 7-11/9/2024, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc các hồ thủy điện xả lũ khiến mực nước trên các sông dâng cao, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Bộ CHQS tỉnh lập Sở Chỉ huy dã chiến tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thời điểm xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu.

Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện phối hợp với các đơn vị thuộc Quân khu 2 thực hiện sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng vũ trang đã tổ chức di dời khẩn cấp hơn 12.000 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ hơn 4.600 hộ dân trở về ổn định cuộc sống.

Khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng thiết lập hai sở chỉ huy tại hiện trường, tổ chức hiệp đồng với các sở, ngành, địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đồng thời sẵn sàng phối hợp với các đơn vị công binh triển khai phương án lắp đặt cầu phao.

Mệnh lệnh cứu dân không chờ văn bản hành chính. Đó là mệnh lệnh từ trái tim, là bản chất tự nhiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Giai đoạn 2020-2025, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 40.850 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

Không chỉ tỏa sáng trong thiên tai, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” còn được khẳng định thông qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Không quản khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp vận chuyển vật liệu, đào móng, dựng nhà, đóng góp ngày công giúp hàng trăm hộ nghèo, gia đình chính sách ổn định nơi ở. Với họ, mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là một mái ấm mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh đang huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng, ngày đêm tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, nhằm tìm kiếm 6.416 mộ liệt sĩ thiếu thông tin hoặc chưa có thông tin, chưa xác định được danh tính; 907 thông tin hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Đây không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, mà trước hết và trên hết là sự thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Phù Ninh trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Sự hiện diện của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ trên tuyến đầu phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tham gia chương trình xóa nhà tạm, tri ân với những người con Đất Tổ đã hy sinh vì Tổ quốc tiếp tục khẳng định ba vấn đề có tính nguyên tắc:

Thứ nhất, Quân đội và Nhân dân là một thể thống nhất không thể tách rời. Mối quan hệ gắn bó quân - dân chính là nền tảng tạo nên sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đảng lãnh đạo, Quân đội trung thành, Nhân dân đồng thuận tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, chức năng “đội quân công tác” tiếp tục được khẳng định trong điều kiện mới. Việc lực lượng vũ trang tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai và chăm lo đời sống Nhân dân chính là minh chứng bác bỏ luận điệu cho rằng Quân đội chỉ nên “đóng quân trong doanh trại”.

Huy Thắng - Ngọc Vinh