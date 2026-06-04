Vận chuyển gần 30kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Ngày 4/6, tại hội trường xét xử cơ sở 3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Cao Mạnh Tiến (SN 1984, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Thái Sơn (SN 1993, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) về các tội danh liên quan đến ma túy.

Phiên tòa xét xử các bị cáo Cao Mạnh Tiến và Nguyễn Thái Sơn.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 26/6/2025, tại Km104+400 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an địa phương đã phát hiện, bắt quả tang Cao Mạnh Tiến và Nguyễn Thái Sơn đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra xác định, Cao Mạnh Tiến là đối tượng nghiện ma túy. Trước đó, Tiến đã mua một lượng heroin và ma túy đá tại Hà Nội để sử dụng cá nhân. Ngày 24/6/2025, Tiến được một người đàn ông tên Dũng thuê vận chuyển ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng. Vì hám lợi, Tiến đồng ý tham gia. Để thực hiện việc vận chuyển, Tiến rủ Nguyễn Thái Sơn cùng đi với lý do lên Sơn La lấy xe ô tô đang sửa chữa. Sơn đồng ý và đi cùng Tiến từ Hà Nội lên Mộc Châu.

Tại Mộc Châu, theo chỉ đạo của Dũng, Tiến và Sơn nhận một bọc tiền từ những người không quen biết rồi lưu trú qua đêm tại một nhà nghỉ. Sáng hôm sau, Tiến giao lại số tiền trên cho một người phụ nữ theo hướng dẫn của Dũng. Đến tối cùng ngày, Tiến lái xe chở Sơn đến khu vực dốc Bản Mòn, Mộc Châu để nhận hàng. Tại đây, một người đàn ông bịt kín mặt giao cho Tiến bao tải chứa ma túy.

Dù không được Tiến nói rõ nhưng Nguyễn Thái Sơn nhận thức được đó là ma túy nhưng vẫn trực tiếp giúp sức đưa bao tải lên xe ô tô. Sau khi nhận hàng, Tiến điều khiển xe chở Sơn cùng số ma túy trên về Hà Nội theo yêu cầu của Dũng. Để tránh bị phát hiện, Tiến còn gọi xe cứu hộ vận chuyển chiếc xe ô tô đang cất giấu ma túy, đồng thời dùng băng dính che biển kiểm soát. Tuy nhiên, khi phương tiện di chuyển đến địa phận xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Khám xét phương tiện, cơ quan điều tra thu giữ trong cốp xe một bao tải màu đỏ chứa 50 gói ma túy. Kết quả giám định xác định đây là Methamphetamine có tổng khối lượng 29.714,32 gram. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 0,21 gam heroin được cất giấu trong điện thoại di động của Tiến và thu giữ thêm 0,15 gam Methamphetamine tại nơi ở của bị cáo tại Hà Nội.

Với hành vi vận chuyển trái phép gần 30kg ma túy, cả 2 bị cáo Cao Mạnh Tiến và Nguyễn Thái Sơn cùng phải nhận mức án tù chung thân.

Quá trình điều tra xác định Cao Mạnh Tiến là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển số lượng đặc biệt lớn ma túy nhằm hưởng lợi bất chính. Bị cáo đồng thời có hành vi tàng trữ trái phép 0,36 gam ma túy để sử dụng cá nhân. Nguyễn Thái Sơn tuy không phải người chủ mưu nhưng đã biết rõ việc vận chuyển ma túy và tích cực giúp sức cho Tiến trong quá trình thực hiện tội phạm.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cao Mạnh Tiến tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Thái Sơn bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mạnh Hùng