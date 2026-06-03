Đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy

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Ngày 3/6, nhiều địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.
Công an xã Thanh Thủy và các lực lượng ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.
Thực hiện Tháng hành động về phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”, trong đợt cao điểm, công an các xã, phường sẽ tập trung tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến từng khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Ngay sau lễ phát động, lực lượng công an các xã, phường đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường, các khu dân cư và triển khai các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, thể hiện quyết tâm cao trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.
Công an xã Tân Sơn tập trung tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy tại các địa bàn ngay sau lễ ra quân sáng 3/6.
Thông qua đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.
Minh Tự
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