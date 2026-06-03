Công an xã Bình Phú - Điểm tựa bình yên nơi cơ sở

Là địa bàn có diện tích rộng, dân cư đông, nằm trên các trục giao thông kết nối trung tâm tỉnh với các địa phương lân cận, đồng thời có Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo với nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, xã Bình Phú luôn tiềm ẩn những yếu tố tác động đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, Công an xã Bình Phú đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững bình yên từ cơ sở.

Công an xã cùng các lực lượng địa phương tích cực tham gia tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trên địa bàn.

Thượng tá Tạ Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Bình Phú cho biết: “Bình Phú có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tiềm ẩn không ít yếu tố phức tạp về ANTT. Chúng tôi xác định phải chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh; đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững bình yên địa bàn”.

Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã đã chủ động tham mưu đưa nhiệm vụ bảo đảm ANTT vào nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm; phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống dân vận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên rà soát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu dân cư, tuyến giao thông và khu vực tập trung đông người.

Một trong những giải pháp trọng tâm được triển khai hiệu quả là củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hiện toàn xã có 108 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại 36 khu dân cư. Cùng với đó, các mô hình tự quản tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả như: “Camera an ninh”, “Zalo an ninh”, “Họ đạo bình yên”, “Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, “Đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng”... Qua đó tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Nhân dân trong bảo vệ ANTT.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát huy sức mạnh của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững. Trong 6 tháng đầu năm 2026, an ninh chính trị ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường hay tập trung đông người gây mất ANTT...

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã đã tiếp nhận 6 tin báo, tố giác tội phạm; trực tiếp điều tra, giải quyết và khởi tố 5 vụ với 15 bị can, gồm 3 vụ đánh bạc với 13 bị can và 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 2 bị can.

Điển hình, đêm 17/1, Công an xã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “Liêng” tại nhà nghỉ Hoa Hồng thuộc khu Đình. Tang vật thu giữ gồm 5,37 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan. Từ kết quả xác minh ban đầu của Công an xã, vụ việc đã được cơ quan điều tra khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, ngày 1/3/2026, trong quá trình tuần tra trên địa bàn khu 6, tổ công tác Công an xã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển, mua bán pháo hoa nổ trái phép. Tang vật thu giữ gồm 120 thùng chứa 751 giàn pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng hơn 2 tấn. Ngay trong đêm, Công an xã tiếp tục rà soát, làm rõ thêm 2 đối tượng liên quan, hoàn thiện hồ sơ bàn giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Đây là một trong những vụ việc nổi bật, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã trong đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã tăng cường tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã phối hợp xử phạt 5 trường hợp vi phạm về môi trường với số tiền 27,5 triệu đồng; xử lý 3 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế với số tiền 6 triệu đồng; xử phạt 6 trường hợp vi phạm cư trú với số tiền 4,5 triệu đồng và 2 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy với số tiền 4 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được chú trọng với hơn 18 tin, bài tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đơn vị hiện quản lý 36 người chấp hành án hình sự tại xã và 30 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đồng thời vận động nhân dân giao nộp 6 kiếm, 1 khẩu súng tự chế, 3 viên đạn, 1 đao và 1 dao găm, góp phần phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tội phạm.

Thời gian tới, Công an xã Bình Phú tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; phát huy vai trò các mô hình tự quản và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, lừa đảo trên không gian mạng.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, lực lượng Công an xã Bình Phú đang tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm ANTT ở cơ sở, giữ vững bình yên từng khu dân cư, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Anh Thơ