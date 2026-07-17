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Bàn giao gần 1.400 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xét nghiệm ADN

Ngày 17/7, các tổ công tác tiếp tục vận chuyển và bàn giao hơn 600 mẫu hài cốt liệt sĩ thu nhận từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tới Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Bàn giao gần 1.400 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xét nghiệm ADNCác mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được bảo quản tại Bộ CHQS tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã bàn giao gần 1.400 mẫu hài cốt liệt sĩ. Trước khi được bàn giao, toàn bộ các mẫu hài cốt đều được bảo quản tại phòng lưu mẫu, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh trong điều kiện bảo đảm đúng quy trình, khoa học và an toàn, giữ nguyên giá trị mẫu phục vụ công tác giám định.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đang được cả hệ thống chính trị tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt và trách nhiệm.

Bàn giao gần 1.400 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xét nghiệm ADNBàn giao các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tới Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN.

Mỗi mẫu hài cốt được chuyển đi không chỉ là một bước tiến trong hành trình xác định danh tính liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối của trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Duy Thành


Duy Thành

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giám định ADN Hài cốt Phục vụ Bộ chqs tỉnh Trách nhiệm Đúng quy trình Sinh phẩm Quân đội Vận chuyển Xét nghiệm
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