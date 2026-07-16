Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc phát sinh.

Chủ động "cầm tay, chỉ việc"

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, Thanh tra tỉnh đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, thành lập 9 đoàn công tác làm việc tại 58 xã, phường theo phương châm “cầm tay, chỉ việc”, trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Định kỳ hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh duy trì tiếp công dân theo đúng quy định. Việc tiếp công dân được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại UBND các xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Các chương trình tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được truyền trực tuyến đến điểm cầu UBND các xã, phường, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân.

Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân tỉnh được giao thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư. Sau mỗi buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đều ban hành thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định. Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Theo Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp 7.650 lượt công dân với 8.641 người, liên quan đến 6.449 vụ việc, tăng 8,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các cơ quan, đơn vị tiếp thường xuyên 5.444 lượt với 6.030 người, liên quan đến 4.780 vụ việc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 3.475 kỳ tiếp công dân, đạt tỷ lệ 99,74%.

Cùng với đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện đúng quy định pháp luật, khách quan, thấu tình, đạt lý. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xử lý 9.690/9.733 đơn tiếp nhận.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; đồng thời phản ánh về chính sách an sinh xã hội, quản lý tài chính, quy hoạch, công tác cán bộ và việc bố trí trụ sở sau sáp nhập.

Lãnh đạo xã Phù Ninh tổ chức tiếp công dân định kỳ.

Kết quả giải quyết khiếu nại đạt 65,27%, giải quyết tố cáo đạt 80,25%. Qua giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý 4 cá nhân, trong đó có 3 cán bộ, công chức. Công tác bảo vệ người tố cáo được quan tâm, bảo đảm giữ bí mật thông tin, không để xảy ra tình trạng trả thù, trù dập.

Đáng chú ý, tỉnh đã xử lý dứt điểm 149/156 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp, góp phần giữ ổn định tình hình địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần tinh gọn bộ máy, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, khối lượng công việc trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển về cấp xã tăng đáng kể, trong khi nhiều cán bộ mới được bố trí kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế.

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục đi vào chiều sâu, cần quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cùng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu các cấp; tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh các vụ việc vượt cấp, kéo dài. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huy Thắng