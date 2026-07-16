Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 4,6 tấn tinh bột nghệ giả từ bột sắn, bột ngô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Nga (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Phú) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo quy định của pháp luật.

Đặng Thị Nga tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Thị Nga đã sử dụng tinh bột sắn, bột ngô pha trộn với chất tạo màu thực phẩm để sản xuất sản phẩm giả tinh bột nghệ, sau đó đóng gói và bán ra thị trường với giá từ 14.000 đến 19.000 đồng/kg nhằm thu lợi bất chính.

Tinh bột sắn, bột ngô và phẩm màu được Đặng Thị Nga làm giả thành bột nghệ.

Tiến hành khám xét cơ sở sản xuất của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 tấn sản phẩm tinh bột nghệ giả cùng hàng nghìn kilôgam nguyên liệu, phụ gia, bao bì và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ không chứa Curcuminoid - hoạt chất đặc trưng tạo nên giá trị của tinh bột nghệ. Việc sản xuất, đưa ra thị trường sản phẩm giả không chỉ xâm hại quyền lợi người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần lựa chọn mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng; không nên mua các sản phẩm có giá bán thấp bất thường hoặc tin vào những quảng cáo chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thuý Hường