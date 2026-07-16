Xã Sơn Đông triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Sáng 16/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Đông và Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Phong, UBND xã Sơn Đông tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Các đại biểu và lực lượng tham gia dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước lễ triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Toàn xã Sơn Đông hiện có trên 300 phần mộ liệt sĩ, trong đó 6 phần mộ chưa xác định được danh tính. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, công tác lấy mẫu vẫn được triển khai an toàn, đúng quy trình nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các lực lượng tham gia.

Lực lượng chức năng thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ.

Quy trình lấy mẫu được thực hiện theo các tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt, từ khai quật, kiểm đếm, đánh dấu vị trí đến niêm phong hiện trường, bảo đảm tính chính xác và an toàn của mẫu phẩm. Sau khi thu thập, các mẫu sinh phẩm sẽ được chuyển đến cơ quan chuyên môn để giám định ADN, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đối chiếu với thân nhân liệt sĩ trên cả nước.

Việc lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trường Giang