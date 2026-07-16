Trung đoàn 98 kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 16/7, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) đóng quân trên địa bàn xã Chí Đám, tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (16/7/1946 - 16/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lãnh đạo Quân khu 2; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 qua các thời kỳ.

Đại tướng Lương Cường - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 98. Cách đây 80 năm, ngày 16/7/1946, tại thị xã Quảng Yên, Chiến khu Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Trung đoàn được thành lập với phiên hiệu Trung đoàn 1. Qua nhiều lần thay đổi phiên hiệu, đến ngày 10/10/1947, đơn vị chính thức mang phiên hiệu Trung đoàn 98.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Nhân dân các dân tộc đùm bọc, giúp đỡ, Trung đoàn 98 luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung đoàn 98 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Trong thời bình, phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quyết tâm trên mọi lĩnh vực công tác. Nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 316 và Quân khu 2, là điểm tựa vững chắc của Nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Quân khu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Trung đoàn 98. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Phần thưởng cũng là niềm vinh dự, tự hào, khẳng định sự nỗ lực, cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí Lương Cường - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chỉ huy Trung đoàn 98.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, thời gian tới, Trung đoàn 98 tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện thắng lợi phương châm “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Mạnh Quân