Huấn luyện dân quân, tự vệ bám sát yêu cầu nhiệm vụ

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác huấn luyện dân quân, tự vệ (DQTV) đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Trước yêu cầu đó, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện DQTV theo hướng “tinh, gọn, hiệu quả”, sát thực tiễn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tại xã Đan Thượng.

Những ngày tháng Năm, tại nhiều thao trường của Ban CHQS các xã, phường, công tác huấn luyện dân quân được tổ chức đồng loạt với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Từ điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh đến các nội dung huấn luyện chiến thuật, xử lý tình huống thực tế đều được triển khai bài bản, sát yêu cầu nhiệm vụ. Các nội dung huấn luyện được xây dựng phù hợp với đặc điểm địa hình, chú trọng nâng cao khả năng cơ động và xử lý tình huống linh hoạt của lực lượng DQTV.

Tại phường Vân Phú, đợt huấn luyện năm nay có sự tham gia của gần 200 chiến sĩ dân quân. Nội dung huấn luyện tập trung vào giáo dục chính trị, pháp luật, nhất là Luật Dân quân tự vệ; đồng thời huấn luyện quân sự cơ bản như điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Đồng chí Ngô Văn Hoàn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Vân Phú cho biết: Ngay sau khi hoàn thành sắp xếp, sáp nhập, Ban CHQS phường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch, thông qua giáo án, bài giảng huấn luyện cho lực lượng dân quân. Công tác huấn luyện tập trung giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đồng thời nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Bộ CHQS tỉnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị đã xây dựng phương án huấn luyện theo hướng cụ thể, linh hoạt, sát thực tiễn địa bàn cơ sở, bảo đảm lực lượng DQTV đủ khả năng xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở.

Các địa phương đã rà soát, sắp xếp lại lực lượng DQTV theo hướng tinh gọn, phù hợp với đơn vị hành chính mới. Trong đó tập trung tổ chức lại lực lượng dân quân tại các xã, phường sau sáp nhập; kiện toàn Ban CHQS cấp xã; xây dựng lực lượng dân quân cơ động tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; bổ sung lực lượng dân quân thường trực ở những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Một điểm mới trong công tác huấn luyện năm nay là lực lượng chiến sĩ dân quân năm thứ nhất và chiến sĩ dân quân binh chủng trước đây do Ban CHQS cấp huyện tổ chức huấn luyện, nay được chuyển giao cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực đảm nhiệm.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, theo Thượng tá Đỗ Trọng Khánh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê, việc tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân là nhiệm vụ trọng tâm. “Trong huấn luyện, giáo viên phải chuẩn bị chu đáo nội dung, phương pháp sát thực tiễn; các chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện và mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Đỗ Trọng Khánh nhấn mạnh.

Năm 2026, toàn tỉnh có 443 đầu mối cơ sở DQTV với quân số 60.085 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,5% dân số; tỷ lệ đảng viên đạt 28,4%. Trong đó, dân quân có 148 cơ sở với quân số 53.330 đồng chí, tỷ lệ đảng viên đạt 25,8%; tự vệ có 295 cơ sở với quân số 6.755 đồng chí, tỷ lệ đảng viên đạt 49%. Đến hết tháng 5, toàn tỉnh đã tổ chức huấn luyện cho 119 cơ sở, đạt 26,86% kế hoạch năm; chỉ đạo diễn tập chiến thuật cấp trung đội cho 3 trung đội, kết quả 100% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn.

Thông qua công tác huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và xử lý tình huống của lực lượng DQTV tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Các địa phương đã xây dựng được lực lượng nòng cốt thực sự vững vàng, phát huy tốt vai trò trong bảo vệ địa bàn, tham gia phòng chống thiên tai, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế và ổn định đời sống.

Huy Thắng