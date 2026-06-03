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Quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn qua Phú Thọ

Sáng 3/6, tại phường Xuân Hòa, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Tuyến đường vành đai 5 vùng Thủ đô là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I có tổng chiều dài toàn tuyến 26,7km, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Dự án đã giải ngân được 1.051 tỷ đồng/1.570 tỷ đồng vốn đã bố trí, đạt 67%. Đến thời điểm này, các địa phương có dự án đi qua đã bồi thường, giải phóng mặt bằng 79,1ha/133,2ha, đạt 60% và bàn giao 15km/25km cho chủ đầu tư, các nhà thầu thi công.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn qua Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng lãnh đạo phường Xuân Hòa kiểm tra tại thực địa Dự án Đường vành đai 5 vùng Thủ đô.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án Đường vành đai 5 vùng Thủ đô trong kết nối hạ tầng giao thông của vùng và tỉnh Phú Thọ. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương có dự án đi qua, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án tái định cư; khẩn trương triển khai các thủ tục thu hồi đất.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn qua Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Bình Tuyền rà soát lại quy trình, thủ tục hỗ trợ cây trồng trên đất rừng sản xuất; đẩy nhanh tiến độ kê khai, kiểm kê tài sản trong phạm vi thu hồi của các hộ dân. Phường Xuân Hòa thành lập hội đồng xác định nguồn gốc đất, tổ chức họp các hộ dân; công khai, minh bạch các trình tự, thủ tục, thực hiện kiểm kê; công khai danh sách bồi thường, hỗ trợ các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, hướng dẫn quy trình thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Ngọc Anh - Trường Giang


Ngọc Anh - Trường Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Giải phóng mặt bằng Thủ đô Ban thường vụ tỉnh ủy đường Đẩy nhanh tiến độ tỉnh Phú Thọ Công trình giao thông phường Kiểm tra
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