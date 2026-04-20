Bài học trực quan về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh

Ngày 20/4, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 9 phối hợp với Chi đoàn Tòa án nhân dân Khu vực 9 và Trường THPT Kim Ngọc (phường Vĩnh Yên) tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Hoạt động là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh.

Phiên tòa giả định tổ chức tại Trường THPT Kim Ngọc thu hút đông đảo học sinh theo dõi.

Phiên tòa được xây dựng dựa trên vụ việc có thật xảy ra trên địa bàn vào tháng 10/2025, xoay quanh hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định, vi phạm quy tắc an toàn giao thông và gây hậu quả nghiêm trọng. Nội dung gần gũi, sát thực tế đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh ngay từ đầu.

Điểm đặc biệt của phiên tòa là toàn bộ các vai diễn như Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Luật sư, bị cáo... đều do cán bộ của các cơ quan tố tụng và học sinh nhà trường trực tiếp đảm nhiệm. Từng tình tiết, diễn biến được tái hiện chân thực, từ phần xét hỏi đến tranh tụng, giúp người xem hình dung rõ ràng quá trình xử lý một vụ án hình sự liên quan đến tai nạn giao thông.

Học sinh Trường THPT Kim Ngọc được trực tiếp đóng vai tại phiên tòa.

Phần luận tội của Kiểm sát viên là điểm nhấn của chương trình, khi phân tích sâu sắc hành vi vi phạm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc, đồng thời nhấn mạnh những hậu quả nặng nề không chỉ với cá nhân người vi phạm mà còn với gia đình và xã hội. Những cảnh báo được đưa ra một cách cụ thể, dễ hiểu đã tác động mạnh đến nhận thức của học sinh.

Không dừng lại ở việc “xem”, học sinh còn trực tiếp tham gia tương tác trong phần giao lưu sau phiên tòa. Nhiều câu hỏi liên quan đến quy định pháp luật, độ tuổi điều khiển phương tiện, trách nhiệm pháp lý... được đặt ra và giải đáp cặn kẽ, giúp các em hiểu đúng, hiểu đủ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức các phiên tòa giả định là phương thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả, giúp kiến thức pháp luật trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn so với hình thức truyền đạt truyền thống. Qua đó, không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh mà còn khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Học sinh tham gia phần hỏi đáp pháp luật do Tòa án nhân dân Khu vực 9 thực hiện.

Đồng thời, hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan tiến hành tố tụng, tạo nền tảng xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của xã hội.

Kim Liên