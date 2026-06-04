Sớm bổ sung tuyến Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch đường bộ quốc gia

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5133/VPCP-CN ngày 03/6/2026 gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan để sớm bổ sung tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình trong quá trình rà soát, điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công văn nêu: Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và ý kiến của Bộ Tài chính về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La (Dự án), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nghiên cứu việc chuẩn bị đầu tư Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; lưu ý thực hiện rà soát, đánh giá cụ thể về hiệu quả đầu tư của Dự án gắn với hạch toán kinh tế - xã hội của Dự án, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan để sớm bổ sung tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình trong quá trình rà soát, điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật về đầu tư công và quy hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La có quy mô đường cao tốc 4 làn xe, chiều dài khoảng 56 km. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.300 tỉ đồng; nếu thực hiện theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỉ đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình được kỳ vọng sẽ trở thành trục kết nối quan trọng giữa các đô thị trung tâm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và nâng cao hiệu quả tổ chức không gian phát triển.

Tuyến đường cũng được đánh giá có khả năng gia tăng hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc hiện hữu như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và Nội Bài - Lào Cai thông qua hệ thống kết nối liên hoàn, qua đó hỗ trợ phân luồng giao thông và giảm tải cho hạ tầng hiện có.

Không chỉ đóng vai trò kết nối, cao tốc Việt Trì - Hòa Bình còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực, đặc biệt là khu vực TP. Việt Trì và các đô thị lân cận. Qua đó, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo Chinhphu.vn