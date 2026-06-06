Không chủ quan với nguy cơ cháy nổ tại làng nghề mộc

Những ngày nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề sản xuất, chế biến gỗ - nơi tập trung khối lượng lớn nguyên liệu dễ cháy như gỗ, mùn cưa, sơn và hóa chất. Tại làng nghề mộc Thanh Lãng, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, công tác phòng cháy, chữa cháy đang được chính quyền địa phương, lực lượng công an và người dân đặc biệt quan tâm nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc.

Nâng cao ý thức phòng cháy từ mỗi hộ sản xuất

Làng nghề mộc Thanh Lãng, xã Xuân Lãng hiện là một trong những địa bàn sản xuất, chế biến gỗ tập trung của tỉnh Phú Thọ. Toàn xã có 872 cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ và 26 cửa hàng chuyên buôn bán, chế biến gỗ nguyên liệu, tạo việc làm cho gần 2.500 lao động.

Sự phát triển mạnh mẽ của làng nghề đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, nguy cơ cháy nổ cũng luôn hiện hữu khi trong các nhà xưởng tập trung khối lượng lớn gỗ nguyên liệu, mùn cưa, sơn và các hóa chất dễ bắt lửa.

Theo cơ quan chức năng, chỉ cần một tia lửa điện phát sinh từ hệ thống điện quá tải, một mẩu thuốc lá chưa được dập tắt hoàn toàn hoặc sự cố trong quá trình phun sơn cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến cháy lớn.

Khi đám cháy xảy ra tại khu vực chứa gỗ, mùn cưa và hóa chất, tốc độ cháy lan thường rất nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản.

Công tác phòng, chống cháy nổ trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần được tăng cường.

Nhận thức rõ những nguy cơ đó, nhiều hộ dân trong làng nghề đã chủ động đầu tư trang thiết bị chữa cháy và xây dựng phương án phòng ngừa ngay tại cơ sở.

Anh Nguyễn Huy Trung, hộ sản xuất đồ gỗ tại xã Xuân Lãng cho biết, gia đình luôn bố trí riêng biệt khu vực sản xuất, khu vực phun sơn và kho chứa nguyên liệu nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy lan khi có sự cố. Các bình chữa cháy xách tay được trang bị đầy đủ và thường xuyên kiểm tra để bảo đảm khả năng sử dụng khi cần thiết.

“Làm nghề mộc sử dụng nhiều gỗ và sơn nên nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Vì vậy, gia đình tôi đặc biệt chú ý đến việc sắp xếp nhà xưởng, kiểm tra hệ thống điện và chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy để chủ động xử lý khi có tình huống phát sinh”, anh Trung chia sẻ.

Công an xã Xuân Lãng tăng cường công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cũng được chính quyền địa phương và lực lượng công an triển khai thường xuyên, liên tục.

Xác định phòng cháy là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm 2026, Công an xã Xuân Lãng đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân. Theo đó, người dân được tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy định kỳ.

Công an xã Xuân Lãng tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy tại chỗ cho chủ cơ sở.

Cùng với đó, lực lượng công an xã thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, hướng dẫn các hộ dân khắc phục tồn tại, bảo đảm an toàn hệ thống điện, sắp xếp nguyên liệu gọn gàng, duy trì đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Hiện nay, toàn xã duy trì hoạt động của 12 tổ liên gia an toàn PCCC. Đây là mô hình phát huy hiệu quả rõ nét trong việc hỗ trợ người dân phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn, tổ chức chữa cháy ban đầu và huy động lực lượng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Đại úy Bùi Quốc Hùng - Công an xã Xuân Lãng cho biết: “Đặc thù làng nghề mộc có nhiều nguyên liệu dễ cháy nên lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các hộ sản xuất thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia an toàn PCCC nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở”.

Không để bị động trước cao điểm nắng nóng

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã Xuân Lãng xảy ra 2 vụ cháy nhà dân, không gây thiệt hại lớn về tài sản. Đáng chú ý, tại khu vực làng nghề chưa ghi nhận vụ cháy nào.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ vẫn ở mức cao. Nhiệt độ tăng cao kéo dài kết hợp với việc sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn trong sản xuất có thể làm phát sinh sự cố bất cứ lúc nào nếu người dân chủ quan.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân cần đảm bảo an toàn điện trong quá trình sản xuất.

Thiếu tá Lê Xuân Trường - Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh khuyến cáo các cơ sở sản xuất cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; bố trí nguyên liệu, hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn; đồng thời duy trì tốt lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy nổ, lực lượng tại chỗ chính là yếu tố quyết định trong việc khống chế đám cháy ở những phút đầu tiên. Bởi vậy, sự chủ động của mỗi người dân, mỗi cơ sở sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa.

“Nước xa không cứu được lửa gần”. Hơn lúc nào hết, mỗi hộ dân, mỗi cơ sở sản xuất tại các làng nghề cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, chủ động rà soát nguy cơ mất an toàn ngay trong chính nhà xưởng của mình.

Chỉ khi phòng ngừa tốt từ cơ sở mới có thể bảo vệ tài sản, bảo vệ sinh kế của người dân và giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng làng nghề. Bởi trong công tác phòng cháy chữa cháy, không có chỗ cho sự chủ quan hay lơ là.

Kim Liên