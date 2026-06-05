Giữ vững “mạch máu giao thông” trên cầu phao Đoan Hùng

Sau khi được lắp đặt và vận hành từ dịp Tết Nguyên đán 2026 nhằm thay thế tạm thời cầu Đoan Hùng gặp sự cố, cầu phao Đoan Hùng do Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh quản lý đã phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giao thông. Để bảo đảm cho hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại an toàn tuyệt đối mỗi ngày, lực lượng công binh đã phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, duy trì nghiêm túc chế độ trực vận hành, kịp thời điều tiết kỹ thuật trước sự thay đổi liên tục của dòng chảy sông Lô.

Chỉ huy đơn vị thực hiện nghiêm việc chỉ đạo kiểm tra an toàn các hạng mục cầu phao trước khi cho phép người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Cầu phao Đoan Hùng có chiều dài hơn 220 mét, nối liền đôi bờ sông Lô thuộc xã Đoan Hùng. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc đi lại, học tập của học sinh và hoạt động giao thương của Nhân dân trong vùng. Do lòng sông Lô có dòng chảy xiết, mực nước lên xuống thất thường theo mùa, công tác vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ tuyệt đối từ phía đơn vị quản lý nhằm tránh tình trạng xê dịch vị trí hoặc mất an toàn các đốt cầu.

Hằng ngày, khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn 249 đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Dưới ánh đèn pin chuyên dụng, các chiến sĩ khẩn trương kiểm tra toàn diện hệ thống dây neo, các đốt khơi, đốt mố và bắt đầu công đoạn nối cầu. Từng bước chân vội vã nhưng chuẩn xác vang lên trên mặt thép phao. Nhiệm vụ lắp nối cầu phao vào sáng sớm đòi hỏi sự hiệp đồng vô cùng chặt chẽ giữa các bộ phận.

Các chiến sĩ thực hiện nối cầu phao vào lúc 4 giờ sáng hằng ngày.

Khi lưu lượng nước sông dâng lên cao hoặc chảy xiết, Ban Chỉ huy bến sẽ ra lệnh nới lỏng dây cáp hạ lưu, mở rộng thêm các đốt khơi nhằm giảm bớt áp lực thủy lực tác động trực tiếp lên thân cầu. Ngược lại, khi mực nước giảm xuống thấp, các chiến sĩ phải thực hiện tháo bớt đốt phao, căn chỉnh lại độ dốc tiêu chuẩn của mố cầu để các phương tiện có thể lên xuống một cách êm thuận, không bị chạm gầm hay trơn trượt. Việc lắp nối và căn chỉnh cầu kéo dài liên tục dưới mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày nắng như đổ lửa hay mưa bão.

Trung tá Nguyễn Văn Thành - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh cho biết: "Nước sông thường xuyên lên xuống thất thường, nhất là những ngày mưa lớn, nước sông dâng cao. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn túc trực, sẵn sàng bám cầu, bám sông để xử lý các tình huống. Với tinh thần trách nhiệm và phát huy phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ trên cầu luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Tín hiệu đèn giúp các lực lượng điều chỉnh độ căng của dây cáp, giữ cầu phao luôn thẳng trên mặt sông.

Sự tận tụy, không quản ngại khó khăn, gian khổ của những người lính công binh đã đem lại sự an tâm, hạnh phúc cho người dân đôi bờ sông Lô. Bà Trần Thị Điệp - một người dân thường xuyên di chuyển qua cầu phao chia sẻ: "Tôi ở bên kia sông và phải thường xuyên đi qua cây cầu này. Các chú bộ đội không quản ngại khó khăn, giữ nhịp cầu để Nhân dân chúng tôi đi lại an toàn. Chúng tôi xin cảm ơn các chú bộ đội."

Một yếu tố then chốt giúp mạch máu giao thông trên sông Lô luôn được thông suốt chính là sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị quản lý và chính quyền địa phương. Hoạt động giao thông đường bộ và đường thủy trên tuyến sông luôn được điều tiết một cách khoa học. Theo quy định, từ 4 giờ sáng đến 21 giờ, cầu phao được nối liền để phục vụ Nhân dân qua lại. Đến 21 giờ hằng ngày, cầu phao được tháo một phần để nhường đường cho các phương tiện vận tải thủy lưu thông qua lại an toàn, tránh xung đột giao thông.

Mặt trời vừa lên, cầu phao đã được nối liền, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng phục vụ Nhân dân.

Đánh giá về tầm quan trọng của cầu phao và công tác phối hợp ứng phó thiên tai, đồng chí Lê Thu Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng khẳng định: "Trong mùa mưa bão, khi nước dâng cao thì hoạt động cầu phao cũng phải vận hành và tháo lắp thường xuyên để đảm bảo an toàn cho Nhân dân đi lại. Chúng tôi luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 trong việc cung cấp thông tin thời tiết, hỗ trợ các phương tiện, con người khi có yêu cầu."

Sự gắn kết bền chặt giữa tình quân và dân tại bến nước Đoan Hùng chính là điểm tựa vững chắc trước những diễn biến phức tạp của thời tiết. Những nhịp cầu phao Đoan Hùng hôm nay không đơn thuần là một công trình giao thông dã chiến tạm thời, mà nó đã trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, sự vận hành tận tụy và ý chí vượt khó của người lính công binh, tiếp tục phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững trên dòng sông Lô lịch sử.

Lê Hoàng