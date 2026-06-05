Quốc phòng - An ninh
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84 học sinh tham gia chương trình “Học làm người chiến sĩ”

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2026, Trung tâm Văn hóa, dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung đoàn 250 tổ chức chương trình “Học làm người chiến sĩ” với chủ đề “Chiến sĩ tương lai - Bản lĩnh & Kỷ nguyên số”. Chương trình được tổ chức theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 4 đến ngày 13/6, thu hút 84 học sinh tham gia.

84 học sinh tham gia chương trình “Học làm người chiến sĩ”

Học sinh tham gia chương trình “Học làm người chiến sĩ”.

Trong thời gian 10 ngày, các em được trải nghiệm môi trường quân đội với nhiều nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh như: Thủ tục nhập ngũ, biên chế tiểu đội, tìm hiểu truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, điều lệnh đội ngũ, công tác nội vụ, tháo lắp súng AK, vận động chiến trường, kỹ năng băng bó cứu thương và rèn luyện tác phong quân đội.

Bên cạnh đó, các em được học tập và trải nghiệm nhiều chuyên đề kỹ năng sống thiết thực như kỹ năng tự lập, giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, an toàn trên môi trường số, phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại, sơ cấp cứu, kỹ năng thoát hiểm, tư duy tích cực và trách nhiệm xã hội. Các hoạt động teambuilding, văn nghệ, dân vũ, viết thư gửi gia đình cũng được lồng ghép nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn kết và trải nghiệm thực tế cho học viên.

84 học sinh tham gia chương trình “Học làm người chiến sĩ”

Các em được hướng dẫn nội vụ gập chăn màn.

Chương trình “Học làm người chiến sĩ” là hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên, góp phần trang bị cho thanh thiếu nhi những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, đồng thời bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thông qua những trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội, các em được rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, bản lĩnh, sự tự tin và kỹ năng thích ứng trong cuộc sống. Đây cũng là sân chơi bổ ích trong dịp hè, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ, trưởng thành hơn về nhận thức và hành động.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chương trình Quân đội nhân dân Việt Nam chiến sĩ Học sinh tỉnh Phú Thọ tổ chức Phòng chống đuối nước Trung tâm Tương lai Cộng đồng
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