Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho 110 cán bộ, công nhân viên Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở cho 110 cán bộ, công nhân viên và lực lượng PCCC&CNCH cơ sở của doanh nghiệp.

Các bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh giới thiệu tính năng, tác dụng, cách sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC&CNCH; kiến thức phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu và quy trình xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thao tác xử lý các tình huống cháy giả định và tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh và người lao động Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc xử lý các tình huống cháy giả định và tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nạn.

Thông qua chương trình, cán bộ, công nhân viên và lực lượng PCCC&CNCH cơ sở được trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đồng thời, hoạt động góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, bảo đảm xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra, nâng cao năng lực phòng ngừa và bảo đảm an toàn PCCC tại doanh nghiệp

Thuý Hường