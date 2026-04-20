Cục Hậu cần - kỹ thuật khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Chiều 20/4, Tại Xưởng sửa chữa Xe Tăng X32 (đóng quân trên địa bàn xã Tam Dương), Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi, Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Đại biểu các đơn vị dự Hội thi Báo cáo viên giỏi, Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Tham gia hội thi có 35 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật. Các nội dung thi được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Nội dung thi tập trung vào các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Binh chủng; kiến thức pháp luật như Luật Quốc phòng, Luật Công nghiệp quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ... cùng các chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025. Bên cạnh đó, các thí sinh sẽ thể hiện kỹ năng tuyên truyền miệng, thuyết trình và xử lý tình huống thực tiễn.

Nội dung thi được các thí sinh đầu tư công phu, hấp dẫn.

Các thí sinh tự tin thể hiện kỹ năng tuyên truyền miệng.

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 23/4/2026. Thông qua hội thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn tiêu biểu tham gia hội thi cấp Binh chủng năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật trong toàn đơn vị.

Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với Đảng và chế độ.

Đồng thời, đây cũng là dịp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới; tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền.

Kim Liên