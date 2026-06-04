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Đầu tư gần 5.500 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, tỉnh Phú Thọ sẽ nâng cấp, phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viện thực hiện chức năng vùng đến năm 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến là 5.496 tỷ đồng. Địa điểm dự kiến xây dựng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện gồm 2 phân khu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện tại và toàn bộ diện tích Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm, với tổng diện tích trên 96.000m2.

Đầu tư gần 5.500 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn - một trong những kỹ thuật xạ trị tiên tiến nhất hiện nay, được vận hành trên hệ thống máy gia tốc VERSA HD.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 2.000 giường bệnh, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như: Tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu, ngoại thần kinh, ghép tạng, lão khoa. Bệnh viện đang phát triển theo hướng thông minh, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI, hồ sơ bệnh án điện tử, khám, chữa bệnh từ xa và kết nối liên thông dữ liệu vùng.

Khi được nâng cấp, Bệnh viện sẽ có cơ sở hạ tầng đồng bộ, liên hoàn, thiết bị tiên tiến hiện đại, nguồn nhân lực có trình độ cao, đủ năng lực cung ứng dịch vụ toàn diện, ngang tầm với các bệnh viện uy tín trong nước, góp phần phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ hiện đại, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế.

Đồng thời, trở thành một trong những cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành có chất lượng tốt cho các trường đại học khối ngành sức khỏe của tỉnh và quốc gia.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện đa khoa tỉnh nâng cấp tỉnh Phú Thọ Đầu tư Phát triển ứng dụng AI Bộ chính trị diện tích Công nghiệp thực hiện nghị quyết
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