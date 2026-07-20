Xã Thịnh Minh tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 20/7, tại Nhà văn hóa xã Thịnh Minh, UBND xã tổ chức điểm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026. Đây là địa phương được Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ lựa chọn tổ chức Ngày hội điểm cấp tỉnh, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Ngày hội của xã.

Dự và chúc mừng Ngày hội có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường trong tỉnh và xã giáp ranh của thành phố Hà Nội; cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng xã Thịnh Minh.

Sau sáp nhập, xã Thịnh Minh có địa bàn rộng, dân số đông, thành phần dân cư đa dạng, tiếp giáp với Thành phố Hà Nội và Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trên địa bàn có nhiều tuyến giao thông, công trình hạ tầng trọng điểm. Điều này tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Trong điều kiện mới, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã được duy trì nền nếp, đổi mới về nội dung, hình thức và gắn với ứng dụng công nghệ số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương tổ chức 4 buổi tuyên truyền tại các trường học, thu hút hơn 1.600 lượt giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia; thực hiện hơn 360 lượt tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và 25 lượt tuyên truyền lưu động.

Đặc biệt, trang mạng xã hội “Thịnh Minh 24/7” do lực lượng Công an xã duy trì đã đăng tải, chia sẻ 242 tin, bài có nội dung tích cực, thu hút 822.200 lượt xem, 8.475 lượt tương tác, góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và định hướng dư luận.

Thông qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng trên 35 nguồn tin liên quan đến ANTT, tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng tự chế. Bên cạnh đó, địa phương tích cực duy trì hoạt động của 3 loại mô hình tự quản, xây dựng mới mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên” và mô hình “Camera an ninh”. Công tác củng cố lực lượng an ninh cơ sở đạt kết quả tích cực với việc kiện toàn 20 Tổ bảo vệ ANTT tại các xóm, với 86 thành viên...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thịnh Minh đạt được trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng chí trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Ngày hội của địa phương.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội.

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân xã Thịnh Minh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Phát huy hiệu quả trang “Thịnh Minh 24/7”, hệ thống truyền thanh và camera an ninh trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, ma túy, tín dụng đen; phòng, chống bạo lực học đường, cháy nổ và bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; duy trì khí thế Ngày hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của UBND xã.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 được UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND xã Thịnh Minh khen thưởng.

Hồng Duyên