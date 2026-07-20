Khảo sát, nghiên cứu, biên tập hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Cựu chiến binh

Ngày 20/7, Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Phó trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh để khảo sát, nghiên cứu, biên tập hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có hơn 243 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 150 tổ chức cơ sở hội với 3.113 chi hội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở thực tiễn hoạt động Hội thời gian qua, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung tập trung vào việc mở rộng đối tượng kết nạp hội viên phù hợp với tình hình mới; hoàn thiện quy định về tổ chức Hội tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; việc thành lập, tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở. Các đại biểu cũng đề xuất bổ sung hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, tiêu chí, chế độ đối với cán bộ Hội; đồng thời hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, bảo đảm thống nhất và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thiếu tướng Trần Anh Du - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh góp ý dự thảo hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh khóa VIII.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Đoàn công tác Trung ương Hội ghi nhận các ý kiến, đề xuất của địa phương để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII trước khi ban hành, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thanh Hằng - Trần Tuấn