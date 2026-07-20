Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 468

Tiếp nối hành trình về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, hoa tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương, hoa tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468.

Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Điểm cao 468 là một trong những địa danh lịch sử, biểu tượng cho ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tại đây, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng với tinh thần “Một tấc không đi, một ly không rời”, kiên quyết giữ vững từng tấc đất biên cương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Bùi Thị Minh cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, hoa thực hiện nghi thức thỉnh chuông và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Lễ dâng hương là dịp để các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành được.

Văn Thưởng