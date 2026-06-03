Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn cho loạt dự án của Sun Group

Chiều 3/6, tại trụ sở UBND xã Kim Bôi, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Sun Group.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình đã báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án: Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và Dũng Tiến; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả; Khu nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở tại xã Mường Vang; Khu dân cư nông thôn mới xã Dũng Tiến và tuyến cáp treo Kim Bôi - Lạc Sơn.

Các dự án do Sun Group làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư trên 20.800 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, các dự án gặp nhiều khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Xã Kim Bôi hiện còn khoảng 6,2ha đất ở và đất vườn liền kề chưa hoàn thành công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Xã Dũng Tiến còn khoảng 50ha đất nông nghiệp và gần 15ha đất ở chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định; công tác di dời mộ phần trong vùng dự án chưa đạt yêu cầu.

Tại xã Mường Vang, dự án Khu nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở có quy mô gần 32ha, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Hai dự án lớn là Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả và Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung đang gặp khó khăn trong công tác GPMB khi nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án triển khai dự án, mong muốn được tái định cư tại chỗ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, các dự án của Sun Group có tổng vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Vì vậy, các cấp, ngành cần tập trung cao nhất cho công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, UBND các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang cần phải tập trung rà soát toàn bộ các phần việc liên quan đến GPMB; xây dựng tiến độ cụ thể đối với từng dự án, từng khu vực; khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, lập và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Đối với các khu nghĩa trang, khu tái định cư và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án xác định giá đất cụ thể đối với các dự án; xây dựng lộ trình rõ ràng đối với từng đợt giao đất để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các sở, ngành chuyên môn phải chủ động phối hợp với nhà đầu tư và địa phương để giải quyết ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, không để hồ sơ, thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Đối với các dự án này, tỉnh xác định tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư theo cơ chế “luồng xanh” để đẩy nhanh tiến độ. Các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện; tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, quy định pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang nêu những khó khăn phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng công việc liên quan đến đất đai, GPMB, tái định cư tăng cao trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu, nhiều hồ sơ chuyển giao từ cấp huyện trước đây chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Phối cảnh không gian dự án tại các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang.

Lãnh đạo các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang báo cáo công tác triển khai dự án trên địa bàn.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, các dự án của Tập đoàn Sun Group tại khu vực Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc khai thác tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khoáng nóng, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam của tỉnh. Đồng chí đề nghị các địa phương cần tập trung cao độ cho công tác GPMB, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, Đinh Công Sứ đề nghị các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên rà soát tiến độ; tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và kịp thời đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định các dự án của Sun Group được tỉnh xác định là những dự án trọng điểm đầu tư ngoài ngân sách, tạo động lực cho mục tiêu phát triển “hai con số” của tỉnh. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các sở, ngành cùng vào cuộc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa.

Trong đó, các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng dự án. Các cơ quan chuyên môn khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến GPMB, giao đất, xác định giá đất, tái định cư và các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Mạnh Hùng