Xác định 15 tỉnh vùng dân tộc thiểu số, 12 tỉnh miền núi

Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành Quyết định số 211/QĐ-BDTTG, phê duyệt và công bố danh sách tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2030.

Danh sách các tỉnh, thành đạt tiêu chí vùng dân tộc thiểu số và miền núi là căn cứ quan trọng để triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội và ưu tiên nguồn lực trong thời gian tới.

Theo đó, cả nước có 15 tỉnh, thành phố được xác định là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và TP Cần Thơ.

Trong khi đó, danh sách các địa phương được xác định là tỉnh miền núi gồm 12 tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Việc công bố danh sách được thực hiện trên cơ sở Nghị định 272/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/10/2025, quy định tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2030.

Theo Nghị định, một tỉnh được xác định là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi đáp ứng ít nhất một trong hai tiêu chí: có từ 15% dân số là người dân tộc thiểu số sinh sống ổn định; hoặc có từ 2/3 số xã trở lên thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với tiêu chí tỉnh miền núi, địa phương phải đáp ứng một trong hai điều kiện: có ít nhất 2/3 diện tích tự nhiên nằm ở độ cao từ 200m trở lên so với mực nước biển; hoặc có từ 2/3 số xã trở lên là xã miền núi.

(Nguồn Chinhphu.vn)


