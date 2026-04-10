Hiệu quả từ dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số

Thời gian qua, các dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc được triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời nâng cao niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Người dân các xã phát triển du lịch cộng đồng được nâng cao kỹ năng phục vụ và cách kể chuyện văn hóa hấp dẫn du khách.

Trong quý IV/2025, 25 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực làm du lịch cộng đồng với quy mô 66 học viên/lớp được tổ chức tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Hòa Bình. Đây là “chìa khóa” chuyển đổi mô hình hoạt động từ tự phát sang bài bản, tạo nguồn nhân lực tại chỗ chất lượng cao thông qua việc trang bị, hướng dẫn để người dân nắm vững kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp, từ giao tiếp, ngoại ngữ đến nghiệp vụ buồng phòng và kể những câu chuyện văn hóa một cách hấp dẫn.

Chị Bùi Thị Thủy, đại diện cộng đồng xã Vân Sơn chia sẻ: "Lớp đào tạo thật sự cần thiết và hữu ích, nhất là với những hộ dân có dự định hoặc đã triển khai mô hình du lịch cộng đồng. Tập huấn để cải thiện chất lượng dịch vụ, thu hút khách du lịch, trực tiếp nâng cao đời sống, vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo chung. Từ những kiến thức trang bị, chúng tôi nhận thức đầy đủ hơn về vai trò chủ thể của cộng đồng trong quản lý, vận hành, bảo vệ tài nguyên văn hóa bản địa, biết kết hợp giữa du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, nông nghiệp và văn hóa địa phương để chuyên môn hóa mô hình du lịch."

Sở Dân tộc và Tôn giáo tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy tại xã Pà Cò.

Từ tháng 10/2025 đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo tăng cường tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng dân tộc, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; phòng, chống ma túy. Theo đó, có 24 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ đề này được mở tại phường Hòa Bình và các xã Lương Sơn, Lạc Sơn, Tân Lạc, Mai Châu, Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy, dành cho học viên là những người có uy tín các xã vùng Nam của tỉnh; 35 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy dành cho đối tượng là trưởng thôn, đại diện các đoàn thể và các hộ dân tiêu biểu của thôn, xóm.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngành dân tộc đã mở 72 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, trồng trọt; 60 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã.

Thực hiện công tác giám sát các công trình giao thông, thủy lợi và xây dựng, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tư vấn giám sát và thực hiện giám sát theo tiến độ của nhà thầu đối với 8 công trình thuộc dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 tại vùng đồng bào dân tộc Mông, xã Pà Cò, bao gồm đường giao thông nội xóm Pà Háng Lớn, Xà Lính, Pà Cò Lớn, Chà Đáy, Pà Cò 1, Thung Mặn, Hang Kia và đường vào khu sản xuất xóm Xà Lính.

Đường giao thông nội xóm Chà Đáy, xã Pà Cò được đầu tư, giám sát giúp cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc Mông.

Theo đồng chí Hoàng Anh – Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, các dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách vùng miền và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Trong thời gian tới, các dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, tập trung vào hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề, đào tạo nghề và hỗ trợ khởi nghiệp giúp người dân tự lực, phát triển kinh tế gia đình và giảm nguy cơ tái nghèo; đầu tư hạ tầng thiết yếu, hạ tầng số giúp cải thiện điều kiện sống, kết nối thông tin, đưa tri thức và công nghệ số vào sản xuất; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa bàn, xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả.

Bùi Minh