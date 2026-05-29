Chùa Tích Sơn kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026

Ngày 29/5 (tức ngày 13/4 năm Bính Ngọ), chùa Tích Sơn, phường Vĩnh Yên long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử và đại biểu địa phương.

Các Tăng ni, Phật tử thực hiện nghi lễ bạch Phật.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của mùa Phật đản, các đại biểu, chư tôn đức tăng ni, phật tử đã được nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chư tăng thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Đông đảo phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Tại buổi lễ, các tăng ni, phật tử đã thực hiện các nghi thức truyền thống như: Dâng hương, xướng tụng hồng danh Đức Bản Sư, nghi lễ tắm Phật, thả bóng bay cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình nhân ngày Đức Từ Phụ đản sinh.

Đại lễ Phật đản là dịp để tôn vinh những giá trị nhân văn cao đẹp của đạo Phật với tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp và hướng thiện; góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được chùa Tích Sơn tặng xe đạp.

Cũng nhân dịp này, chùa Tích Sơn đã trao tặng 20 chiếc xe đạp và 6 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập trên địa bàn phường Vĩnh Yên.

Thu Hoài - Trường Giang