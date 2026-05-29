Chùa Tích Sơn kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026

{title}
{publish}
{head}
Ngày 29/5 (tức ngày 13/4 năm Bính Ngọ), chùa Tích Sơn, phường Vĩnh Yên long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử và đại biểu địa phương.
Các Tăng ni, Phật tử thực hiện nghi lễ bạch Phật.
Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của mùa Phật đản, các đại biểu, chư tôn đức tăng ni, phật tử đã được nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chư tăng thực hiện nghi lễ tắm Phật.
Đông đảo phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật.
Tại buổi lễ, các tăng ni, phật tử đã thực hiện các nghi thức truyền thống như: Dâng hương, xướng tụng hồng danh Đức Bản Sư, nghi lễ tắm Phật, thả bóng bay cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình nhân ngày Đức Từ Phụ đản sinh.
Đại lễ Phật đản là dịp để tôn vinh những giá trị nhân văn cao đẹp của đạo Phật với tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp và hướng thiện; góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được chùa Tích Sơn tặng xe đạp.
Cũng nhân dịp này, chùa Tích Sơn đã trao tặng 20 chiếc xe đạp và 6 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập trên địa bàn phường Vĩnh Yên.
Thu Hoài - Trường Giang
baophutho.vn Ngày 17/8/1962, Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình – nay là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình - vinh dự được đón...
baophutho.vn Đó là ông Phùng Vinh Viên - người đã có hơn 10 năm làm Bí thư chi bộ khu Quyết Tiến kiêm Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông là...
baophutho.vn Luôn đặt lợi ích của bà con lên trên hết, anh Sùng A Pha - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Pà Háng Lớn, xã Pà Cò là tấm gương đảng viên mẫu mực....
baophutho.vn Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ góp phần xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường hình thành, xây...
Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành Quyết định số 211/QĐ-BDTTG, phê duyệt và công bố danh sách tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2030.
baophutho.vn Thời gian qua, các dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc được triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân...