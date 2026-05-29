Dân tộc - Tôn giáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chùa Tích Sơn kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026

Ngày 29/5 (tức ngày 13/4 năm Bính Ngọ), chùa Tích Sơn, phường Vĩnh Yên long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử và đại biểu địa phương.

Chùa Tích Sơn kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026

Các Tăng ni, Phật tử thực hiện nghi lễ bạch Phật.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của mùa Phật đản, các đại biểu, chư tôn đức tăng ni, phật tử đã được nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chùa Tích Sơn kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026

Chư tăng thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Chùa Tích Sơn kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026

Đông đảo phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Tại buổi lễ, các tăng ni, phật tử đã thực hiện các nghi thức truyền thống như: Dâng hương, xướng tụng hồng danh Đức Bản Sư, nghi lễ tắm Phật, thả bóng bay cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình nhân ngày Đức Từ Phụ đản sinh.

Đại lễ Phật đản là dịp để tôn vinh những giá trị nhân văn cao đẹp của đạo Phật với tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp và hướng thiện; góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chùa Tích Sơn kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được chùa Tích Sơn tặng xe đạp.

Cũng nhân dịp này, chùa Tích Sơn đã trao tặng 20 chiếc xe đạp và 6 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập trên địa bàn phường Vĩnh Yên.

Thu Hoài - Trường Giang


Thu Hoài - Trường Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại lễ phật đản Chùa Tăng ni Đại biểu học sinh có hoàn cảnh khó khăn Phật giáo Việt nam Đức vĩnh yên Dâng hương
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mái trường nơi Bác Hồ về thăm

Mái trường nơi Bác Hồ về thăm
2026-05-19 15:56:00

baophutho.vn Ngày 17/8/1962, Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình – nay là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình - vinh dự được đón...

Người được dân tín, dân tin

Người được dân tín, dân tin
2026-05-19 09:09:00

baophutho.vn Đó là ông Phùng Vinh Viên - người đã có hơn 10 năm làm Bí thư chi bộ khu Quyết Tiến kiêm Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông là...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long