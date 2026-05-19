Mái trường nơi Bác Hồ về thăm

baophutho.vn Ngày 17/8/1962, Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình – nay là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình - vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Người đã căn dặn thầy và trò nhà trường: “Phải: Học tập tốt, lao động tốt; cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Đây chính là kim chỉ nam cho các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường phấn đấu đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập; xứng đáng là nơi đào tạo cán bộ nguồn từ con em đồng bào dân tộc của tỉnh.