Dấu ấn của người thủ lĩnh đảng viên bản Mông

{title}
{publish}
{head}
Luôn đặt lợi ích của bà con lên trên hết, anh Sùng A Pha - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Pà Háng Lớn, xã Pà Cò là tấm gương đảng viên mẫu mực. Sự tận tâm, nhiệt huyết của anh đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo bản làng.
Anh Sùng A Pha kiểm tra chất lượng trái mận của các hộ dân trong xóm.
Sinh năm 1985, Sùng A Pha là một trong số ít người đồng bào Mông sớm có ý chí vươn lên bằng con đường học vấn từ khi còn trẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế nông nghiệp, anh đã có nhiều năm làm kế toán và nhân viên thị trường. Mặc dù công việc bên ngoài có thu nhập ổn định, song tình yêu quê hương vẫn luôn thôi thúc anh trở về cống hiến. Từ năm 2016, anh tích cực tham gia các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, được Nhân dân, đảng viên tín nhiệm giao trọng trách Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm năm 2022.
Trên cương vị thủ lĩnh, anh Pha luôn tâm niệm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Anh chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, trực tiếp tham mưu và đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn. Dấu ấn nổi bật nhất của anh thể hiện qua công tác dân vận khéo. Năm 2024, khi xã triển khai xây dựng hạ tầng, anh đã kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phân tích lợi ích chung. Nhờ sự chân thành, cùng sự vào cuộc của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, 9 gia đình đã tự nguyện hiến gần 1.100 m2 đất để làm đường giao thông và xây bể chứa nước sinh hoạt.
Cùng với làm tốt công tác dân vận khéo, anh Pha còn hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhờ sự gần gũi, sát sao của anh, thu nhập bình quân đầu người của xóm ngày một nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững. Không chỉ tận tâm với công việc chung, gia đình anh Pha còn là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương, các con đều ngoan ngoãn, chăm học, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi xuất sắc.
Với những cống hiến không mệt mỏi, anh Sùng A Pha vinh dự đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2019 - 2023). Anh cũng được chính quyền các cấp trao tặng nhiều Giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống dịch bệnh và xây dựng đời sống văn hóa.
Hồng Trung
baophutho.vn Đó là ông Phùng Vinh Viên - người đã có hơn 10 năm làm Bí thư chi bộ khu Quyết Tiến kiêm Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông là...
baophutho.vn Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ góp phần xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường hình thành, xây...
Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành Quyết định số 211/QĐ-BDTTG, phê duyệt và công bố danh sách tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2030.
baophutho.vn Thời gian qua, các dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc được triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân...
baophutho.vn Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, Thượng Cốc đang nỗ lực vượt khó, từng bước chuyển mình. Từ hỗ trợ thiết thực của nhiều chương trình, dự án,...
baophutho.vn Với bề dày lịch sử và hệ thống giá trị phong phú, văn hóa dân tộc Mường không chỉ là tài sản quý báu của cộng đồng, mà còn là nhân tố quan...