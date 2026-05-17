Dấu ấn của người thủ lĩnh đảng viên bản Mông

Luôn đặt lợi ích của bà con lên trên hết, anh Sùng A Pha - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Pà Háng Lớn, xã Pà Cò là tấm gương đảng viên mẫu mực. Sự tận tâm, nhiệt huyết của anh đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo bản làng.

Anh Sùng A Pha kiểm tra chất lượng trái mận của các hộ dân trong xóm.

Sinh năm 1985, Sùng A Pha là một trong số ít người đồng bào Mông sớm có ý chí vươn lên bằng con đường học vấn từ khi còn trẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế nông nghiệp, anh đã có nhiều năm làm kế toán và nhân viên thị trường. Mặc dù công việc bên ngoài có thu nhập ổn định, song tình yêu quê hương vẫn luôn thôi thúc anh trở về cống hiến. Từ năm 2016, anh tích cực tham gia các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, được Nhân dân, đảng viên tín nhiệm giao trọng trách Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm năm 2022.

Trên cương vị thủ lĩnh, anh Pha luôn tâm niệm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Anh chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, trực tiếp tham mưu và đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn. Dấu ấn nổi bật nhất của anh thể hiện qua công tác dân vận khéo. Năm 2024, khi xã triển khai xây dựng hạ tầng, anh đã kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phân tích lợi ích chung. Nhờ sự chân thành, cùng sự vào cuộc của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, 9 gia đình đã tự nguyện hiến gần 1.100 m2 đất để làm đường giao thông và xây bể chứa nước sinh hoạt.

Cùng với làm tốt công tác dân vận khéo, anh Pha còn hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhờ sự gần gũi, sát sao của anh, thu nhập bình quân đầu người của xóm ngày một nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững. Không chỉ tận tâm với công việc chung, gia đình anh Pha còn là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương, các con đều ngoan ngoãn, chăm học, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi xuất sắc.

Với những cống hiến không mệt mỏi, anh Sùng A Pha vinh dự đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2019 - 2023). Anh cũng được chính quyền các cấp trao tặng nhiều Giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống dịch bệnh và xây dựng đời sống văn hóa.

Hồng Trung