Nâng cao năng lực cho các nhóm sinh kế vùng đặc biệt khó khăn

Trong tháng 3 và đầu tháng 4/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp triển khai các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho thành viên các nhóm sinh kế tại các xã đặc biệt khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở cơ sở.

Các thành viên nhóm sinh kế xã Thượng Cốc tập huấn kiến thức về vắc xin và kỹ thuật chăn nuôi.

Thực hiện Dự án Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại các xã Quy Đức, Quyết Thắng và Thượng Cốc do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (đơn vị quản lý dự án) triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho thành viên nhóm sinh kế tại cơ sở. Theo đó, Ban Quản lý dự án tổ chức 9 lớp tập huấn tại các xã Quy Đức, Quyết Thắng và Thượng Cốc cho 360 học viên, là đại diện ban quản lý và thành viên tiêu biểu của các nhóm sinh kế.

Nội dung tập huấn tập trung vào 3 nhóm chuyên đề gồm: nâng cao năng lực quản lý tài chính cho ban quản lý nhóm sinh kế; củng cố kiến thức về vắc xin và kỹ thuật chăn nuôi; nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ môi trường trong chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian tổ chức các lớp từ ngày 17/3 đến đầu tháng 4/2026 tại các xã theo kế hoạch.

Các thành viên nhóm sinh kế xã Quyết Thắng tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ môi trường trong quá trình chăn nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh hoạt động tập huấn, đơn vị quản lý dự án sẽ tổ chức 3 cuộc giám sát tại cơ sở từ ngày 10 đến 15/4/2026 nhằm đánh giá việc áp dụng kiến thức đã được tập huấn vào thực tế sản xuất, chăn nuôi và bảo vệ môi trường của các hộ gia đình tham gia nhóm sinh kế.

Các hoạt động trên góp phần nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật và ý thức bảo vệ môi trường cho các thành viên nhóm sinh kế, hướng tới phát triển kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Hồng Duyên


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Năng lực nhóm Hội Liên hiệp phụ nữ Khó khăn UBND tỉnh Phát triển kinh tế Bảo vệ môi trường Ban quản lý dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tập huấn
 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

