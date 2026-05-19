Người được dân tín, dân tin

Đó là ông Phùng Vinh Viên - người đã có hơn 10 năm làm Bí thư chi bộ khu Quyết Tiến kiêm Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông là tấm gương sáng luôn được bà con đồng bào Dao, Mường, Kinh ở khu Quyết Tiến, xã Võ Miếu tin tưởng, mến phục.

Nói được làm được, Bí thư Chi bộ, Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số Phùng Vinh Viên tích cực phát triển kinh tế, là tấm gương sáng được bà con học tập và làm theo.

Sinh năm 1964 tại khu Quyết Tiến, xã Địch Quả (nay là xã Võ Miếu), sau hơn 2 năm tham gia quân ngũ trực tiếp chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang, năm 1987 ông Phùng Vinh Viên xuất ngũ, về quê lập gia đình và tham gia nhiều vị trí công tác ở địa phương. Hiện ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều lần, nhiều năm.

Khu Quyết Tiến có 101 hộ với hơn 400 nhân khẩu, trong đó dân tộc Dao chiếm 85%, còn lại là dân tộc Mường, Kinh, chủ yếu nguồn sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ. Là người am hiểu phong tục, tập quán và suy nghĩ của bà con nên ông Viên thường xuyên đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương, các chi nhánh ngân hàng, các cấp Hội Nông dân, Cựu Chiến binh tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được tiếp cận, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế. Gia đình ông cũng phát triển hiệu quả mô hình kinh tế trang trại tổng hợp trên diện tích hơn 7ha, trồng rừng kết hợp với chăn nuôi lợn, gà... thu nhập đạt trên 200 triệu đồng/năm. Nói được, làm được, ông Viên là tấm gương sáng để bà con trong khu học tập và làm theo. Nhờ đó trong khu xuất hiện ngày càng nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi, mang lại thu nhập cao, góp phần nâng số hộ khá giàu của khu lên chiếm 25%, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,9%, cận nghèo 8,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm.

Ổng Phùng Vinh Viên chia sẻ: “Được chính quyền và Nhân dân tín nhiệm, tôi luôn tâm niệm mình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm trong mọi hoạt động cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Khi được bà con đặt niềm tin, thì mọi việc ở cơ sở đều được giải quyết tốt”.

Đồng chí Lỗ Thị Quỳnh Nga - Phó Bí thư Đảng ủy xã Võ Miếu cho biết: “Chính sự gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm của Bí thư chi bộ Phùng Vinh Viên mà nhiều năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực”. Chi bộ khu Quyết Tiến nhiều năm trở lại đây đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, cá nhân ông Phùng Vinh Viên vinh dự được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Ngọc Lam