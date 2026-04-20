Đạo Trù khẩn trương tìm kiếm công dân mất tích tại khu vực núi Tam Đảo

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 20/4, UBND xã Đạo Trù tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1988, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) về việc con trai bà là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2007, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) bị mất liên lạc khi tham gia leo núi tại khu vực Tam Đảo.

Trước đó, sáng 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (cao khoảng 1.592m). Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhóm đã bị lạc mất Tuấn Anh và không thể liên lạc được cho đến nay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đạo Trù đã khẩn trương huy động các lực lượng gồm công an, quân sự, y tế, kiểm lâm và Nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn, đồng thời rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ cao.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến công dân Nguyễn Tuấn Anh, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Số điện thoại tiếp nhận thông tin:

Đồng chí Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù - 0982304999.

Thượng tá Phan Văn Thực - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù - 0984591888.

Hoàng Cúc